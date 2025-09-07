Giriş Tarihi: 07.09.2025 06:23
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 06:25
SON DAKİKA | Dev holdingde 144 milyon vurgun! 30 kilo altını sahtesiyle değiştirip kripto paraya çevirdiler
Son dakika haberi: Türkiye'nin en zengin isimlerinden biri olan ünlü bir kuyumcuya ait dükkanda çalışan kasa görevlisinin tam 30 kilogram altın çalarak yaklaşık 144 milyonluk vurgun yaptığı ortaya çıktı. Kapalıçarşı'daki dükkanda 1'er kilogramlık külçe altınları hazırladıkları sahte külçelerle değiştiren Gürkan K. isimli çalışan, güvenlik kamerası görüntülerinden yakayı ele verdi.