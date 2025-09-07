Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | Dev holdingde 144 milyon vurgun! 30 kilo altını sahtesiyle değiştirip kripto paraya çevirdiler
Giriş Tarihi: 07.09.2025 06:23 Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 06:25

SON DAKİKA | Dev holdingde 144 milyon vurgun! 30 kilo altını sahtesiyle değiştirip kripto paraya çevirdiler

Son dakika haberi: Türkiye'nin en zengin isimlerinden biri olan ünlü bir kuyumcuya ait dükkanda çalışan kasa görevlisinin tam 30 kilogram altın çalarak yaklaşık 144 milyonluk vurgun yaptığı ortaya çıktı. Kapalıçarşı'daki dükkanda 1'er kilogramlık külçe altınları hazırladıkları sahte külçelerle değiştiren Gürkan K. isimli çalışan, güvenlik kamerası görüntülerinden yakayı ele verdi.

ATAKAN IRMAK
SON DAKİKA | Dev holdingde 144 milyon vurgun! 30 kilo altını sahtesiyle değiştirip kripto paraya çevirdiler

Son dakika haberi: A.A.'ya ait kuyumcu dükkanında çalışanların 30 kilogramlık altın çalarak yaklaşık 144 milyonluk vurgun yaptığı ortaya çıktı. Olay 2024 yılının Nisan ve Ekim ayları arasında meydana geldi.

SON DAKİKA | Dev holdingde 144 milyon vurgun! 30 kilo altını sahtesiyle değiştirip kripto paraya çevirdiler

Ünlü iş adamına ait İstanbul Kapalıçarşı'daki kuyumcuda çalışan 25 yaşındaki Gürkan K., kasa görevlisiydi. Holding iştiraklerinden olan kuyumcu dükkanında 10 Ekim günü kasa sayımı yapıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Dev holdingde 144 milyon vurgun! 30 kilo altını sahtesiyle değiştirip kripto paraya çevirdiler

30 ADET KÜLÇE ALTIN SAHTE ÇIKTI

Arif S., isimli şube müdürü kasa sayımı sırasında 30 adet 1 kilogramlık külçe altınlarında sahte olduğunu tespit etti. Ne olduğunu anlamaya çalışan şube müdürü işletmede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleme altına aldı.

SON DAKİKA | Dev holdingde 144 milyon vurgun! 30 kilo altını sahtesiyle değiştirip kripto paraya çevirdiler

Arif S., incelemelerde şirkette kasa görevlisi olarak çalışan Gürkan K., isimli çalışanın cebinde bulunan külçe altınla kasadaki altınları değiştirdiğini fark etti.

SON DAKİKA | Dev holdingde 144 milyon vurgun! 30 kilo altını sahtesiyle değiştirip kripto paraya çevirdiler

KASA ÇALIŞANI 144 MİLYONLUK ALTIN ÇALMIŞ

Nisan ve Ekim ayları arasındaki tüm görüntüleri inceleyen şube müdürü çalışanlarının 30 kilogramlık altını çalarak yerine sahte külçeler koyduğunu tespit edince durumu emniyet güçlerine haber verdi.

SON DAKİKA | Dev holdingde 144 milyon vurgun! 30 kilo altını sahtesiyle değiştirip kripto paraya çevirdiler

Polisler tarafından gözaltına alınan Gürkan K.'nın kendi adına giyim dükkanı açtığı tespit edildi. Evinde ve iş yerinde arama yapılan Gürkan K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette susma hakkını kullanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA | Dev holdingde 144 milyon vurgun! 30 kilo altını sahtesiyle değiştirip kripto paraya çevirdiler

30 KİLOGRAM ALTINI KRİPTO PARAYA ÇEVİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan şüpheli 30 kilogram altını 7 ay boyunca çaldığını, her çaldığı külçenin yerine sahtesini yerleştirdiğini itiraf etti.

SON DAKİKA | Dev holdingde 144 milyon vurgun! 30 kilo altını sahtesiyle değiştirip kripto paraya çevirdiler

Hırsızlık sırasında kendisine yardım eden kişileri savcılıkta anlatan Gürkan K., bozdurduğu altınları kripto paraya çevirerek sanal mecrada koruma altına aldığını beyan etti.

SON DAKİKA | Dev holdingde 144 milyon vurgun! 30 kilo altını sahtesiyle değiştirip kripto paraya çevirdiler

Yapılan itiraflar üzerine emniyet güçleri toplamda 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde Gürkan K.'nın kendilerine altın getirdiğini bu altınları bozdurduktan sonra pay alarak kendisine ilettiklerini ifade ettiler.

SON DAKİKA | Dev holdingde 144 milyon vurgun! 30 kilo altını sahtesiyle değiştirip kripto paraya çevirdiler

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmanın genişletilmesiyle kuyumcuda çalışan Yusuf D. isimli kişinim Gürkan K.'ye, 'Dükkandan koy 30 kilogram altın kaçıp gidelim buralardan.

SON DAKİKA | Dev holdingde 144 milyon vurgun! 30 kilo altını sahtesiyle değiştirip kripto paraya çevirdiler

Kimseye bir şey söyleme ilk önce küçük küçük yap baktın bu iş oluyor başkası adına bir ev tutar oraya gömeriz altınları arkasından da planımızı işletmeye başlarız.

SON DAKİKA | Dev holdingde 144 milyon vurgun! 30 kilo altını sahtesiyle değiştirip kripto paraya çevirdiler

Patlasak da çıktığımızda keyfimize bakarız' şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı. Savcılığın soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA | Dev holdingde 144 milyon vurgun! 30 kilo altını sahtesiyle değiştirip kripto paraya çevirdiler

12 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılık şüpheli 8 kişi hakkında 'Parada Sahtecilik' suçu kapsamında iddianame düzenledi. 12 yıla kadar hapsi istenen şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacaklar.