SON DAKİKA | Ercan Kayhan 'tehditten korkmam' dedi vahşice katledildi! Türkiye'yi sarsan cinayetin perde arkası
Son dakika haberi: İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklı saldırıda öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tutuklandı. Cinayete giden sürecin perde arkasına SABAH ulaştı. Cinayete kurban giden savcının, olayın gerçekleştiği gün muhabirimiz Armağan Yılmaz'a konuştuğu ortaya çıktı. Kayhan " Yaptığımız işin vicdani sorumluluğu büyük" ifadelerini kullandı.