Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | Ercan Kayhan 'tehditten korkmam' dedi vahşice katledildi! Türkiye'yi sarsan cinayetin perde arkası
Giriş Tarihi: 05.09.2025 06:42 Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 07:05

SON DAKİKA | Ercan Kayhan 'tehditten korkmam' dedi vahşice katledildi! Türkiye'yi sarsan cinayetin perde arkası

Son dakika haberi: İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklı saldırıda öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tutuklandı. Cinayete giden sürecin perde arkasına SABAH ulaştı. Cinayete kurban giden savcının, olayın gerçekleştiği gün muhabirimiz Armağan Yılmaz'a konuştuğu ortaya çıktı. Kayhan " Yaptığımız işin vicdani sorumluluğu büyük" ifadelerini kullandı.

SABAH
SON DAKİKA | Ercan Kayhan ’tehditten korkmam’ dedi vahşice katledildi! Türkiye’yi sarsan cinayetin perde arkası

Son dakika haberi: İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklı saldırıda öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tutuklandı. İki yıl öncesine dayanan bir tartışma ve alacak-verecek anlaşmazlığından savcı cinayetine giden süreçte yaşananlar, 'bu kadar ucuz neden için değer miydi' dedirtti.

SON DAKİKA | Ercan Kayhan ’tehditten korkmam’ dedi vahşice katledildi! Türkiye’yi sarsan cinayetin perde arkası

Savcı Kayhan, kendisini hayattan koparan gencin, uyuşturucudan uzaklaşması için nasihatlerde bulunmuştu. 30 yıl boyunca suçlularla mücadele eden, yakın bir tarihte emeklilik hazırlığı yapan iki çocuk babası savcı, öldürüldüğü gün SABAH muhabiri ile sohbetinde, adeta içini dökerek, "Manevi sorumluluğu olan bir iş yapıyoruz. Tehditlerden hiçbir zaman korkmadım" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Ercan Kayhan ’tehditten korkmam’ dedi vahşice katledildi! Türkiye’yi sarsan cinayetin perde arkası

Savcı Kayhan bugün Ataşehir'de son yolculuğuna uğurlanacak. İstanbul'da Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde önceki akşam Yeşil Oba isimli restoranda yaşanan olayda, İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58) gayriresmi ortağı olduğu mekanda daha önce komi olarak çalışan 19 yaşındaki Mustafa Can Gül'ün gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

SON DAKİKA | Ercan Kayhan ’tehditten korkmam’ dedi vahşice katledildi! Türkiye’yi sarsan cinayetin perde arkası

"Kadına karşı şiddet", "ısrarlı takip", "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından kaydı olduğu ve 9 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 arasında Maltepe Cezaevi'nde kaldığı belirlenen Can Gül, savcılıktaki ifadesinin ardından 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

SON DAKİKA | Ercan Kayhan ’tehditten korkmam’ dedi vahşice katledildi! Türkiye’yi sarsan cinayetin perde arkası

Mustafa Can Gül, jandarmadaki sorgusunda "Yeşil Oba'da zaman zaman komi olarak çalışıyordum. Ercan Kayhan ve Bilal Bilgin birlikte ortak olarak burayı işletmektedirler. 2 yıl önce, bana acil para lazım olduğu birgün, Ercan Kayhan'dan içeride biriken paramı istedim.

SON DAKİKA | Ercan Kayhan ’tehditten korkmam’ dedi vahşice katledildi! Türkiye’yi sarsan cinayetin perde arkası

Tamamını ödemeyince aramızda tartışma çıktı ve beni işten kovdu. Olay akşamı 21.00 gibi paramı almak için işletmeye gittim. Ben o sırada kimseye bir şey yapmıyordum. O beni itince ben de onu itmeye başladım. Aramızda arbede çıktı." dedi.

SON DAKİKA | Ercan Kayhan ’tehditten korkmam’ dedi vahşice katledildi! Türkiye’yi sarsan cinayetin perde arkası

"BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİM"

Gül ifadesine şöyle devam etti: "Elimdeki bıçağı boynuna sapladım. Yerdeyken bıçakla boğazını kestim. Jandarma ekipleri gelince teslim oldum. Olay benimle Ercan Kayhan arasında yaşandı. Bilal Bilgin'e karşı bir saldırı girişimim olmadı.

SON DAKİKA | Ercan Kayhan ’tehditten korkmam’ dedi vahşice katledildi! Türkiye’yi sarsan cinayetin perde arkası

Ercan Kayhan'la yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi. Her şey bir anda panikle yaşandı." Ercan Kayhan'ın cenazesi bugün Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

SON DAKİKA | Ercan Kayhan ’tehditten korkmam’ dedi vahşice katledildi! Türkiye’yi sarsan cinayetin perde arkası

İŞLETME SAHİBİNİN İFADESİ

Ruhsat sahibi Bilal Bilgin, sabah saatlerinde jandarmaya ifade verdi. Bilgin tutanakta, olay anını şöyle anlattı: "Mustafa mutfağa girdi, Ercan beye 'niye geldin buraya' dedi. Ardından elindeki bıçakla saldırdı.

SON DAKİKA | Ercan Kayhan ’tehditten korkmam’ dedi vahşice katledildi! Türkiye’yi sarsan cinayetin perde arkası

Benim üzerime de yürüyerek öldürmeye teşebbüs etti. Şikayetçiyim ve davacıyım." Bilgin, saldırganın geçmişte işletmeye zarar verdiğini, camları kırdığını ve ceza aldığı için cezaevine girdiğini de ifade etti.

SON DAKİKA | Ercan Kayhan ’tehditten korkmam’ dedi vahşice katledildi! Türkiye’yi sarsan cinayetin perde arkası

OLAY GÜNÜ SABAH MUHABİRİ İLE KONUŞTU

Savcı Ercan Kayhan, cinayet günü öğle saatlerinde kendisiyle tanışmak üzere adliyedeki odasına giden SABAH Gazetesi Adliye Muhabiri Armağan Yılmaz ile görüştü. Tanışmayla birlikte Ercan Kayhan muhabir Armağan Yılmaz'a adeta içini döktü. Kısa görüşme sırasında Ercan Kayhan, "30 yılı aşkın süredir bu mesleği yapıyorum, son olarak İstanbul Anadolu Adliyesi'nde uzun yıllar Genel Soruşturma Bürosunda hizmet verdikten sonra Gebze'ye aynı büroya tayinim oldu.

SON DAKİKA | Ercan Kayhan ’tehditten korkmam’ dedi vahşice katledildi! Türkiye’yi sarsan cinayetin perde arkası

Yoğun bir şekilde çalışıyordum hiçbir zaman bu durumu sorun etmedim, çalışmayı seviyorum, yaptığımız iş insana dokunuyor vicdani de sorumluluğu büyük. Yaklaşık 8 yıl önce emekli olmak için hak sahibi oldum, bırakabilirdim ama içim el vermedi. Ancak 3 yıl daha çalışıp emekli olmayı düşünüyorum dinlenmeye ihtiyacım olduğunu fark ettim. Tabii hayat bu zaman ne gösterir bilinmez.' dedi.

SON DAKİKA | Ercan Kayhan ’tehditten korkmam’ dedi vahşice katledildi! Türkiye’yi sarsan cinayetin perde arkası

Savcı Kayhan, 'Basının dezenformasyonu önlemede çok önemli yeri var, doğru bilgiyi kamuoyuna aktarmada size önemli görev düşüyor. Yaptığınız meslek hiç kolay değil bizler ne yazık ki seslerimizi duyuramıyoruz. Gece gündüz çalışıp emek veriyoruz neden çünkü insanlara adalet sağlamak için. Emin ol evime dosyalar götürüp uzun yıllar çalıştım aileme ve kendime ayırmam gereken zamanda feragat edip.

SON DAKİKA | Ercan Kayhan ’tehditten korkmam’ dedi vahşice katledildi! Türkiye’yi sarsan cinayetin perde arkası

Neden çünkü hep sorumluluk biliciyle hareket ettim. Hiçbir zaman bundan sitem etmedim kimse beni o koltukta zorla tutmadı. Manevi yükü fazla bir iş yapıyoruz bu da hep beni motive etti.' ifadelerini kullandı. Sözlerinin sonunda savcı Ercan Kayhan dosyalarından ötürü zaman zaman bazı taraflardan tehditler aldığını, bir an bile bunun mesleğini yapmasını önüne geçmediğini hiçbir zaman korkmadığını aktardı.

SON DAKİKA | Ercan Kayhan ’tehditten korkmam’ dedi vahşice katledildi! Türkiye’yi sarsan cinayetin perde arkası

"MET KULLANICISI ÇIKTI"

Sorgusunda uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığı da sorulan Gül, "Ben bundan yaklaşık 1 sene öncesine kadar MET olarak bilinen uyuşturucu maddeyi kullanıyordum.

SON DAKİKA | Ercan Kayhan ’tehditten korkmam’ dedi vahşice katledildi! Türkiye’yi sarsan cinayetin perde arkası

Ancak şu an kullanmıyorum ve olay öncesinde de uyuşturucu madde veya alkol kullanmadım, bilincim yerindeydi. Psikolojik sorunum yok ve herhangi bir tedavi görmedim. İşletmede çalıştığım dönemlerde pek eve gitmediğim için ailemle aram bozulmuştu. Bu sebeple halen biraz aramız bozuktur" dedi.

SON DAKİKA | Ercan Kayhan ’tehditten korkmam’ dedi vahşice katledildi! Türkiye’yi sarsan cinayetin perde arkası

O AİLE KONUŞTU

Ercan Kayhan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından dün ailesine teslim edildi. İstanbul Adliyesi'nde görevli personelin bulunduğu iki araç da Adli Tıp'a gelerek savcının ailesinin yanında hazır bulundu.

SON DAKİKA | Ercan Kayhan ’tehditten korkmam’ dedi vahşice katledildi! Türkiye’yi sarsan cinayetin perde arkası

SABAH'a konuşan Mustafa Can Gül'ün babası İsmail Hakkı Gül, "13 yaşında çalışmaya başladı. Komiliğe yükseldi. Parayı alamadığı için camları indirmişti. Biz vatan haini değiliz. Bizim çocuğumuzu bizden kopardı. Çocuğumu uyardım yanından çekmeye çalıştım. Başarılı olamadık. Çocuğumun gözünü boyamak için arabasını verirdi.

Mustafa BAKIRHAN - Atakan IRMAK - Armağan YILMAZ - Seda Nur GÜNAYDIN - Mustafa KAYA / SABAH