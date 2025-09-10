SON DAKİKA | Gazze’ye nefes olacak filo vuruldu! Türk aktivist SABAH’a konuştu: Büyük bir facia önlendi

TÜRK AKTİVİST: "BÜYÜK BİR FACİA ÖNLENDİ"



Gemide bulunan Türk aktivist Muhammet Fatih Sinan, saldırıyı şu sözlerle aktardı: "Şu anda iyi durumdayız. Yangın söndürüldü, her şey kontrol altına alındı, büyük bir facia önlendi. İki hafif yaralı var. Gemide hasar mevcut ancak ciddi değil.



