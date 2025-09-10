Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 10.09.2025 07:01 Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 07:02

SON DAKİKA | Gazze’ye nefes olacak filo vuruldu! Türk aktivist SABAH’a konuştu: Büyük bir facia önlendi

Son dakika haberi: Yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı Gazze, 2007'den bu yana kara, deniz ve havadan kuşatma altında. Açlık ve karanlık içinde yaşam mücadelesi veren Filistinlilere umut olmak için Barselona'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Tunus'ta dron saldırısına uğradı. Ana gemiye atılan bomba büyük bir felaketi kıl payı önledi.

Muhammed UZUN
Son dakika haberi: Gazze'deki ablukanın kırılması için 31 Temmuz'da Barselona'dan yola çıkan 22 gemilik Küresel Sumud Filosu, Tunus'un Sidi Bu Said Limanı'nda buluşmuştu.

Aktivistler ertesi gün Gazze'ye doğru hareket etmeye hazırlanırken gece yarısı saat 01.30'da ana tekne dron saldırısıyla vuruldu.

TÜRK AKTİVİST: "BÜYÜK BİR FACİA ÖNLENDİ"

Gemide bulunan Türk aktivist Muhammet Fatih Sinan, saldırıyı şu sözlerle aktardı: "Şu anda iyi durumdayız. Yangın söndürüldü, her şey kontrol altına alındı, büyük bir facia önlendi. İki hafif yaralı var. Gemide hasar mevcut ancak ciddi değil.

Hasar boyutu ve seferin ertelenip ertelenmeyeceği delegasyon tarafından ilan edilecek. Gemide bulunan altı katılımcı hemen yangına müdahale ederek söndürdü. Yanıcı ve etrafa ateş saçan küçük bir bomba atıldı."

ABLUKANIN GÖLGESİNDE YAŞAM

Tunus'tan katılan yaklaşık 150 aktivist ve aralarında onlarca Türk'ün de bulunduğu gönüllüler, günlerdir Gazze için bu yolculuğu bekliyordu.

Dünya genelinden gelen yüzlerce vicdan sahibi, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için tek yürek oldu.

Gazze'de yaşayan 2 milyondan fazla insan, yıllardır ilaçsız, elektriksiz ve kuşatma altında ayakta kalmaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletler raporlarında abluka "toplu cezalandırma" olarak tanımlanırken dünya kamuoyu her geçen gün bu insanlık dramına daha fazla tanıklık ediyor.