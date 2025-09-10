Giriş Tarihi: 10.09.2025 07:01
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 07:02
SON DAKİKA | Gazze’ye nefes olacak filo vuruldu! Türk aktivist SABAH’a konuştu: Büyük bir facia önlendi
Son dakika haberi: Yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı Gazze, 2007'den bu yana kara, deniz ve havadan kuşatma altında. Açlık ve karanlık içinde yaşam mücadelesi veren Filistinlilere umut olmak için Barselona'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Tunus'ta dron saldırısına uğradı. Ana gemiye atılan bomba büyük bir felaketi kıl payı önledi.