Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA! İstanbul Ankara ve İzmir için yağmur alarmı! Meteoroloji'den kritik tarih verildi
Giriş Tarihi: 24.05.2025 20:34 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 20:35

SON DAKİKA! İstanbul Ankara ve İzmir için yağmur alarmı! Meteoroloji'den kritik tarih verildi

Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir için son dakika uyarısı geldi. Bir süredir devam eden güneşli havalar yerini yağmura bırakacak. Vatandaşlara yeni hafta için kritik uyarı geldi. Yağışlı havanın günlerce süreceği ifade edildi. Öte yandan uzman isimden yağışların ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih verildi. İşte hava durumuyla ilgili il il tüm detaylar...

SON DAKİKA! İstanbul Ankara ve İzmir için yağmur alarmı! Meteoroloji’den kritik tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin üç büyük iline yönelik önemli bir hava durumu uyarısı yayımladı. Bir süredir etkisini sürdüren güneşli günler sona eriyor; yerini çok sayıda ili kapsayan sağanak yağışlara bırakıyor.

SON DAKİKA! İstanbul Ankara ve İzmir için yağmur alarmı! Meteoroloji’den kritik tarih verildi


Yeni haftayla birlikte hava koşullarında ciddi değişiklikler beklenirken, uzmanlar özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşların hazırlıklı olmasını öneriyor. Gelen bilgilere göre yağışların birkaç gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceği öngörülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! İstanbul Ankara ve İzmir için yağmur alarmı! Meteoroloji’den kritik tarih verildi

Uzmanlar, yağışların başlayacağı tarihle ilgili de net açıklamalarda bulundu. Tüm yurtta etkili olması beklenen hava değişimine ilişkin detaylı bilgiler ise şehir şehir açıklandı.

SON DAKİKA! İstanbul Ankara ve İzmir için yağmur alarmı! Meteoroloji’den kritik tarih verildi

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak uyarılarını bir bir sıralayan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, üç büyük kenti işaret etti.

SON DAKİKA! İstanbul Ankara ve İzmir için yağmur alarmı! Meteoroloji’den kritik tarih verildi

Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: İstanbul'da 3 gün sıcaklık 30 derece. Pazar akşamı gelecek kuvvetli yağmur 3 gün devam edecek. Hafta başı sıcaklık 20 dereceye düşecek. Ankara 4 gün 30 derecenin üzerinde. Yağmur pazartesi öğlen gelecek. Salı 23 dereceye düşecek. İzmir de 4 gün 30 derecenin üzerinde. Pazar 37 derece. Yağış pazar gece gelecek, 2 gün sürecek. Sıcaklık salı 26 dereceye düşecek.