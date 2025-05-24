Giriş Tarihi: 24.05.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
20:35
SON DAKİKA! İstanbul Ankara ve İzmir için yağmur alarmı! Meteoroloji'den kritik tarih verildi
Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir için son dakika uyarısı geldi. Bir süredir devam eden güneşli havalar yerini yağmura bırakacak. Vatandaşlara yeni hafta için kritik uyarı geldi. Yağışlı havanın günlerce süreceği ifade edildi. Öte yandan uzman isimden yağışların ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih verildi. İşte hava durumuyla ilgili il il tüm detaylar...