Giriş Tarihi: 15.09.2025 08:17
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 08:18
SON DAKİKA | Kağıthane’de rüşvet skandalı! Muhtarı kamera kayıtları ele verdi
Son dakika haberi: İstanbul'da adres kaydı için 22 Ağustos'ta muhtarlığa giden Sima A., muhtarın verdiği tepki sonrası soluğu karakolda aldı. Adres kaydı için 2 bin lira isteyen Muhtar Miraç G., isteği yerine getirilmeyince kaydı gerçekleştirmedi. Sima A. ihbarda bulununca muhtar, polis operasyonuyla suçüstü yakalandı. Kamera kayıtları, tanık beyanları ve ifadeler dosyaya girdi. Tutuklanan muhtar hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.