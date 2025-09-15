SON DAKİKA | Selin Angun cinayetiyle ilgili SABAH yeni detaylara ulaştı! Katil Selin’in önüne mermi atarak...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 15.09.2025 06:54 Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 06:56

Son dakika haberi: İzmir'de çalıştığı Michelin yıldızlı restoranın önünde eski sevgilisi Ramazan Görgülü (34) tarafından öldürülen bir çocuk annesi şef Selin Angun (33) cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Katil Ramazan Görgülü'nün saatlerce Michelin yıldızlı restoranın önünde eski sevgilisinin molaya çıkmasını beklediği belirlendi.

Ceyhan TORLAK
Son dakika haberi: Olay 11 Eylül Perşembe gecesi saat 23.30 sıralarında, Urla ilçesi Yeni Mahalle Dere Sokak'taki Michelin yıldızlı restoranda meydana geldi. 34 yaşındaki Ramazan Görgülü, restoranda şef olarak çalışan eski sevgilisi Selin Angun'a (33) yanında getirdiği silahla ateş etti.

Selin ile birlikte yanındaki Ülkünur Angun (23) ve Direnç Topçu (27) yaralandı. Selin Angun kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, 2 yaralı ise tedavi altına alındı. Polis olayın ardından kaçan Görgülü'yü saklandığı evde aynı silahla intihar etmiş halde buldu.

Selin Angun'un memleketi Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Atça Mahallesi Çarşı Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

SELİN'İN ÖNÜNE MERMİ ATIP TEHDİT ETMİŞ

Selin Angun (33) cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, katil Ramazan Görgülü'nün saatlerce mekanın önünde eski sevgilisinin molaya çıkmasını beklediği ortaya çıktı.

Görgülü'nün arkadaşlarıyla birlikte molaya çıkan Selin'e uzaktan ateş ederek pusu kurduğu anlaşıldı. Ayrıca Görgülü'nün olaydan önce eski sevgilisi Selin'in önüne mermi atarak ölümle tehdit ettiği öğrenildi.

ACILI BABA SABAH'A KONUŞTU

Acılı baba emekli 3 çocuk babası Güven Angun (55) duygularını SABAH ile paylaştı. Güven Angun, "Kızımı daha önce de rahatsız ettiği için katil hakkında şikayette bulunmuştu.

2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Uzaklaştırma kararı bitinci bir daha şikayet etmişti. Katil daha önce de kızımın önüne mermi atarak tehditte bulunmuştu. 'Seni vuracağım' demiş. Bu şahsın rahatsızlıkları vardı.

Uyuşturucu bağımlısı ve gözü dönmüş bir cani. Kızıma pusu kurmuş. Saatlerce molaya çıkmasını beklemiş. Mola sırasında yaylım ateşi yapıyor. Daha sonra kaçıyor. Evinde de göğsüne ateş ederek intihar etti" dedi.

TAKINTILI BİRİ

Kızı Selin'in görüşmek istemediği halde Ramazan Görgülü'nün bu durumu takıntı haline getirdiğini anlatan baba Güven Angun, "Tamamen takıntılı bir adam. Sapkınlık var. 3-5 aydır rahatsız ediyordu. Selin görüşmek istemiyordu.

Şikayet etmesine rağmen kızıma musallat oldu. Kızımı koruyamadık. Urla'nın en işlek sokaklarından biri daha iyi korunmalıydı. Elini kolunu sallayarak bu işlek sokağa girmemeliydi" diye konuştu.

KIZI KUMSAL'A DOĞUM GÜNÜ YAPACAKTI

Güven Angun, "Yakın zamanda bu ay sonunda kızı Kumsal'ın doğum günü vardı. Ona güzel bir doğum günü yapmak istiyordu. Kısmet olmadı.

Kumsal'a pedagog eşliğinde annesinin vefat ettiği söylendi. Çok üzüldü. Selin boşandığı eski eşi İsmail Muyan'dan da şiddet görmüştü. Eski eşinin de bu olayın içinde olduğunu ve olayı azmettirdiğini düşünüyoruz. Bu nedenle eski eşi İsmail Muyan'dan da şikayetçi olduk.