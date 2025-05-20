Giriş Tarihi: 20.05.2025 07:20
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
07:36
Son dakika: Sessiz bir salgın kapıda olabilir! Uzmanlardan flaş uyarı: Tehlikenin farkında değiller
Türkiye'de 2000'li yıllarda kot kumlama işçilerinde görülmesiyle gündeme gelen silikozis, solunum yoluyla akciğere giren silika tozlarının neden olduğu ilerleyici ve ölümcül bir hastalık olarak biliniyor. Kot kumlamanın yasaklanmasıyla vaka sayısı azalmıştı. Ancak bu kez tehlike, yaygın kullanımı giderek artan yapay taş sektöründen geliyor. Uzmanlar "tehlikenin farkında bile değiller" diyerek uyardı: Sahadan, atölyeden yönetim kısmına geçenler bile risk grubunda. Şu an hastanemize başvuran ve tanı alan 15 hastamız var...