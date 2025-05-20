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Haberler Galeri Son dakika: Sessiz bir salgın kapıda olabilir! Uzmanlardan flaş uyarı: Tehlikenin farkında değiller
Giriş Tarihi: 20.05.2025 07:20 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 07:36

Son dakika: Sessiz bir salgın kapıda olabilir! Uzmanlardan flaş uyarı: Tehlikenin farkında değiller

Türkiye'de 2000'li yıllarda kot kumlama işçilerinde görülmesiyle gündeme gelen silikozis, solunum yoluyla akciğere giren silika tozlarının neden olduğu ilerleyici ve ölümcül bir hastalık olarak biliniyor. Kot kumlamanın yasaklanmasıyla vaka sayısı azalmıştı. Ancak bu kez tehlike, yaygın kullanımı giderek artan yapay taş sektöründen geliyor. Uzmanlar "tehlikenin farkında bile değiller" diyerek uyardı: Sahadan, atölyeden yönetim kısmına geçenler bile risk grubunda. Şu an hastanemize başvuran ve tanı alan 15 hastamız var...

ASLI TOPRAK
Son dakika: Sessiz bir salgın kapıda olabilir! Uzmanlardan flaş uyarı: Tehlikenin farkında değiller

İşçi sağlığını tehdit eden silikozis hastalığı, kot kumlamadan sonra bu kez yapay taş üretimiyle yeniden gündeme geldi. Mutfak ve banyo tezgahları, dekoratif duvar uygulamarında yaygın olarak kullanılan yapay taşların işlenmesi, kesimi ve zımparalanması sırasında ortaya çıkan silika tozuna maruz kalan işçilerde silikozis vakalarının arttığı bildirildi. Uzmanlar, gerekli önlemler alınmadığı takdirde ciddi bir sağlık krizinin kaçınılmaz olduğu uyarısında bulunuyor.

Son dakika: Sessiz bir salgın kapıda olabilir! Uzmanlardan flaş uyarı: Tehlikenin farkında değiller

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları-İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özlem Kar Kurt, yapay taşların içeriğindeki yüksek silika oranına dikkat çekerek, "Doğal mermerde yüzde 3, granitte yüzde 30 civarında olan silika oranı, yapay taşlarda yüzde 90'a kadar çıkabiliyor. Bu taşlar kesilip işlendiğinde ortaya çıkan ince tozlar havaya karışıyor ve solunum yoluyla akciğerlere ulaşıyor. Bu tozlar zamanla geri dönüşü olmayan doku sertleşmesine yol açıyor.

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Son dakika: Sessiz bir salgın kapıda olabilir! Uzmanlardan flaş uyarı: Tehlikenin farkında değiller

Aynı zamanda silika tozunun akciğerlerde yaptığı bu etkinin yanısıra, kanser, tüberküloz, kollojen doku hastalıkları gibi romatizmal hastalıklara da neden olduğu gösterilmiştir. 2023 Journal of Occupational and Environmental Medicine dergisinde yayınlanan çalışmamızda sadece silikozis gelişenlerde değil, silika tozuna maruz kalan çalışanlarda da hücresel düzeyde genotoksik denilen zararlı etkilerin olduğunu göstedik." dedi.

Son dakika: Sessiz bir salgın kapıda olabilir! Uzmanlardan flaş uyarı: Tehlikenin farkında değiller

TEHLİKENİN FARKINDA DEĞİLLER

İlk yapay taş kaynaklı silikozis vakaları 2012 yılında İsrail'de görüldü. Daha sonra Avusturalya, İtalya, İspanya, ABD, Belçika ve İngiltere'den de benzer vakalar bildirildi. Avustralya ise yapay taş kullanımını tamamen yasaklayan ilk ülke oldu. Türkiye'de de son yıllarda benzer vakaların görülmeye başlandığı belirtiliyor. Yapay taşla çalışan birçok işçinin riskin farkında olmadığını ifade eden Kar Kurt, "Hastalar kendilerini genellikle 'mermer ustası' olarak tanımlıyor.

Son dakika: Sessiz bir salgın kapıda olabilir! Uzmanlardan flaş uyarı: Tehlikenin farkında değiller

Detaylı sorguladığımızda aslında yıllardır yapay taşla çalıştıklarını öğreniyoruz. Hastalık sadece maruz kalındığı süreçte değil, maruziyet sonrası da hastaları etkilemeye devam ediyor. Sahadan, atölyeden yönetim kısmına geçenler bile risk grubunda. Şu an hastanemize başvuran ve tanı alan 15 hastamız var, bu vakaları araştırmaya devam ediyoruz. Bununla ilgili bir çalışma yaptık, yakın zamanda yayınlayacağız. Farkındalık yok denecek kadar az" dedi.