Son dakika: Sessiz bir salgın kapıda olabilir! Uzmanlardan flaş uyarı: Tehlikenin farkında değiller

Detaylı sorguladığımızda aslında yıllardır yapay taşla çalıştıklarını öğreniyoruz. Hastalık sadece maruz kalındığı süreçte değil, maruziyet sonrası da hastaları etkilemeye devam ediyor. Sahadan, atölyeden yönetim kısmına geçenler bile risk grubunda. Şu an hastanemize başvuran ve tanı alan 15 hastamız var, bu vakaları araştırmaya devam ediyoruz. Bununla ilgili bir çalışma yaptık, yakın zamanda yayınlayacağız. Farkındalık yok denecek kadar az" dedi.