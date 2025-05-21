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Haberler Galeri SON DAKİKA | Uyuşturucu ağını hükümlü çökertti! Torbacı avukat skandalında yeni detaylar: 20 bin TL karşılığında...
Giriş Tarihi: 21.05.2025 06:53 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 06:55

SON DAKİKA | Uyuşturucu ağını hükümlü çökertti! Torbacı avukat skandalında yeni detaylar: 20 bin TL karşılığında...

Son dakika haberi: Konya'da kapalı cezaevindeki tutuklu ve hükümlülere para karşılığı uyuşturucu madde getirdiği tespit edilmesi üzerine tutuklanan avukat Halise Karapınarlı (41) hakkında soruşturma tamamlandı. Karapınarlı ve 3 mahkum hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak' suçlarından dava açıldı.

TOLGA YANIK
SON DAKİKA | Uyuşturucu ağını hükümlü çökertti! Torbacı avukat skandalında yeni detaylar: 20 bin TL karşılığında...

Son dakika haberi: Konya Barosu avukatlarından Halise Karapınarlı, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'hırsızlık' suçundan yatan müvekkili M.T. ile görüşe geldi. Görüşmenin ardından M.T'nin üzerinde yapılan aramada 1 gram esrar, 0.6 gram eroin ve 0,8 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi.

SON DAKİKA | Uyuşturucu ağını hükümlü çökertti! Torbacı avukat skandalında yeni detaylar: 20 bin TL karşılığında...

Mahkuma uyuşturucu madde getirdiği saptanan Karapınarlı gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, annesi ve kardeşi ile birlikte yaşayan Halise Karapınarlı'nın evinde de arama yaptı. Karapınarlı'nın odasında yapılan aramada 2.3 gram esrar, 96 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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SON DAKİKA | Uyuşturucu ağını hükümlü çökertti! Torbacı avukat skandalında yeni detaylar: 20 bin TL karşılığında...

Annesi A.V'nin cebinden de 1 gram kokain ele geçirildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, kendisine komplo kurulduğunu ileri süren Halise Karapınarlı, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

SON DAKİKA | Uyuşturucu ağını hükümlü çökertti! Torbacı avukat skandalında yeni detaylar: 20 bin TL karşılığında...

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede Halise Karapınarlı ve cezaevindeki mahkumlar İ.A. (38), K.A. (22) ve M.E. (39) hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak' suçlarından dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Karapınarlı'nın yakalanmadan önceki tarihlerde de cezaevine uyuşturucu madde getirdiği belirtildi.

SON DAKİKA | Uyuşturucu ağını hükümlü çökertti! Torbacı avukat skandalında yeni detaylar: 20 bin TL karşılığında...

'20 BİN TL KARŞILIĞINDA UYUŞTURUCU GETİRMİŞ'

İddianamede hükümlü V.İ'nin yer alan ifadesinde, "Avukat Halise cezaevindeki mahkum ve tutuklulara para karşılığında uyuşturucu madde getiriyordu. Bildiğim kadarıyla ismi Ç. olan bir mahkuma ve ismini bilmediğim 'Bobili' lakaplı bir mahkuma 20 bin TL karşılığında uyuşturucu madde getirmişti.