Giriş Tarihi: 21.05.2025 06:53
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
06:55
SON DAKİKA | Uyuşturucu ağını hükümlü çökertti! Torbacı avukat skandalında yeni detaylar: 20 bin TL karşılığında...
Son dakika haberi: Konya'da kapalı cezaevindeki tutuklu ve hükümlülere para karşılığı uyuşturucu madde getirdiği tespit edilmesi üzerine tutuklanan avukat Halise Karapınarlı (41) hakkında soruşturma tamamlandı. Karapınarlı ve 3 mahkum hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak' suçlarından dava açıldı.