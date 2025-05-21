SON DAKİKA | Uyuşturucu ağını hükümlü çökertti! Torbacı avukat skandalında yeni detaylar: 20 bin TL karşılığında...

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede Halise Karapınarlı ve cezaevindeki mahkumlar İ.A. (38), K.A. (22) ve M.E. (39) hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak' suçlarından dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Karapınarlı'nın yakalanmadan önceki tarihlerde de cezaevine uyuşturucu madde getirdiği belirtildi.



