SON DAKİKA | Yazlıkçı aileye aidat dayağı! Tatile geldiler, kâbusu yaşadılar: Demir sopalarla dövülüp hastanelik oldular

Giriş Tarihi: 25.08.2025 06:43 Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 06:44

Son dakika haberi: İstanbul Kağıthane'de yaşayan Yılmaz ailesi, Yalova'daki yazlıklarında dehşeti yaşadı. İddiaya göre, apartman yönetici ile aidat konusunda sorun yaşayan aile, yöneticinin oğlu, damadı ve birkaç kişi tarafından acımasızca dövüldü. Başlarına aldıkları darbelerle hastanelik olan İbrahim Yılmaz ve eşi Zamire Yılmaz, saldırganlar hakkında şikâyetçi oldu.

Batuhan ALTINBAŞ
Son dakika haberi: İstanbul Kağıthane'de yaşayan İbrahim Yılmaz ve eşi Zamire Yılmaz, yazın vakit geçirmek için 2014 yılında Yalova Çınarcık Mahallesi'nden bir daire satın aldı.

O günden bu yana apartman yöneticisinin sürekli aidatı bahane ederek fahiş ücretler istediğini söyleyen aile, son yapılan toplantının ardından yöneticiye bina giderlerini sorunca dehşeti yaşadı.

İddiaya göre, toplantı esnasında yöneticinin damadının küfür ve hakaretlerine maruz kalan İbrahim Yılmaz, toplantıdan dışarı çıkarılmasının ardından yöneticinin oğlu ve damadı tarafından demir sopalarla acımasızca dövüldü.

Olaya müdahale etmek isteyen eşi Zamire Yılmaz'ın da başına sopalarla vuran şahıslar, aileyi hastanelik etti. Karakola gidip şikâyetçi olan aile, saldırganların gereken cezayı almasını istiyor.

"DEMİR SOPALARLA ACIMASIZCA DARBEDİLDİK"

İbrahim Yılmaz (57), "Biz oraya yılda 10-15 gün gidiyoruz. Bina yöneticisi her yıl sorun çıkarıyordu. Her yıl para istiyorlar. 2014 yılında bir bayana kapıcı dairesini bina temizliği karşılığı veriyorlar. Kadın da bir müddet sonra sigortası yapılmadığı için şikâyet ediyor.

Bina sakinleri olarak o zamanın parasıyla 145 bin TL ceza yedik. Apartman yöneticisi oraya oğlunu koyuyor ve sürekli para istiyor. 'Çatı yaptırdım' falan diyor ama hiçbir fatura yok ve icraya veririm tehdidiyle para topluyor.

Toplantıda da yine ceza yiyeceğimizi o dairenin boşaltılması gerektiğini söyleyince damadı olduğunu söyleyen kişi tarafından ağır tehdit ve hakaretlere maruz kaldım. Dışarı çıkıp konuşmak istediler, dışarı çıktığımda birkaç kişi daha bekliyormuş.

Ellerindeki sopalarla kafama vurdular. Eşimi gördüklerinde ona saldırmaya başladılar. Olay esnasında ben bayılmışım, direkt öldürmeye teşebbüs. Hiç kimse müdahale etmedi. Planlı bir saldırıydı, gereğinin yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"TATİLİMİZİ ZEHİR ETTİLER"

Zamire Yılmaz (38), "Bir hafta önce toplantı vardı. Yönetici, 'Binanın 30 bin lira geliri var, 60 bin lira gideri var.' dedi. Eşim de 'Neden bu kadar gider var?' diye sordu. Kapıcı dairesini de oğluna kiraya vermiş. Bundan önce de başka birini temizlik karşılığı koydular.

O kişi de sigortasız çalıştığı için tüm binaya ceza kesildi. Eşim de giderlerin faturasını isteyince yöneticinin damadı ağır hakaret ve küfürler ederek 'Sen kimsin de hesap soruyorsun?' dedi. Eşimi dışarı çıkardılar, ağzı burnu kan içindeydi.

Ben de dışarı çıktığımda demir sopayla kafama vurdular. Bayıltana kadar bizi dövdüler. Karakola gittik, şikâyetçi olduk. Kızım için çok üzülüyorum, psikolojisi bozuldu. Yılda 10 gün gidiyoruz yazlığımıza, tatilimizi zehir ettiler." dedi.