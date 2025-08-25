Giriş Tarihi: 25.08.2025 06:43
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 06:44
SON DAKİKA | Yazlıkçı aileye aidat dayağı! Tatile geldiler, kâbusu yaşadılar: Demir sopalarla dövülüp hastanelik oldular
Son dakika haberi: İstanbul Kağıthane'de yaşayan Yılmaz ailesi, Yalova'daki yazlıklarında dehşeti yaşadı. İddiaya göre, apartman yönetici ile aidat konusunda sorun yaşayan aile, yöneticinin oğlu, damadı ve birkaç kişi tarafından acımasızca dövüldü. Başlarına aldıkları darbelerle hastanelik olan İbrahim Yılmaz ve eşi Zamire Yılmaz, saldırganlar hakkında şikâyetçi oldu.