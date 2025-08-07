Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Teknesi parçalanan Halit Yukay her yerde aranıyor: Yük gemisi kaptanı mahkemeye sev edildi!
Giriş Tarihi: 07.08.2025 18:16 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 18:41

Teknesi parçalanan Halit Yukay her yerde aranıyor: Yük gemisi kaptanı mahkemeye sev edildi!

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için denize açılan iş insanı Halit Yukay'ın teknesi yarı batık durumda ve parçalanmış halde bulundu. Bölgeye giden ekiplerin yaptığı çalışmalarda Yukay'a ulaşılamadı. Öte yandan Halit Yukay'ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anların görüntüleri ortaya çıkarken, olayla ilgili gözaltına alınan yük gemisi kaptanı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

GÖKHAN DAĞLI
Teknesi parçalanan Halit Yukay her yerde aranıyor: Yük gemisi kaptanı mahkemeye sev edildi!

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, 5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı.

Teknesi parçalanan Halit Yukay her yerde aranıyor: Yük gemisi kaptanı mahkemeye sev edildi!

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı. Ancak aramalardan sonuç alınamadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Teknesi parçalanan Halit Yukay her yerde aranıyor: Yük gemisi kaptanı mahkemeye sev edildi!

MOTOR SERİ NUMARALARI EŞLEŞTİ

Ekiplerin incelemesinde, parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Yukay'ın teknesiyle eşleştiği belirtildi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış gerçekleştirdiği teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görülürken, arama çalışmalarını Marmara Adası'nda takip eden Yukay ailesinin, oğullarıyla en son denize açıldığı zaman görüştüğü öğrenildi.

Teknesi parçalanan Halit Yukay her yerde aranıyor: Yük gemisi kaptanı mahkemeye sev edildi!

Baba Can Yukay, "O gün saat 17.00'den sonra cep telefonu sinyali kesildi. Kendisine bir daha ulaşamadık. Denize düştüğü için cep telefonu sinyali kesilmiş olabilir" dedi.

Teknesi parçalanan Halit Yukay her yerde aranıyor: Yük gemisi kaptanı mahkemeye sev edildi!

YALOVA'DAN TEKNESİYLE AYRILDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Halit Yukay'ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntüde, Halit Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı görüldü.

Teknesi parçalanan Halit Yukay her yerde aranıyor: Yük gemisi kaptanı mahkemeye sev edildi!

Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları havadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle sürüyor. Çalışmalar, Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası'nın kuzey batısındaki Turan köyü ile Ormanlı köyü arasındaki kıyı şeridi ve Manastır Koyu'nda yoğunlaştırıldı.

Teknesi parçalanan Halit Yukay her yerde aranıyor: Yük gemisi kaptanı mahkemeye sev edildi!

2 gündür yapılan arama çalışmaları gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Ancak Yukay'a ait herhangi bir ize henüz rastlanmadı. Arama kurtarma çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı.

Teknesi parçalanan Halit Yukay her yerde aranıyor: Yük gemisi kaptanı mahkemeye sev edildi!

DALGIÇLAR 3 DALIŞ YAPTI

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları 3'üncü günde devam ederken, Balıkesir Valiliğinin sosyal medya hesabından arama çalışmalarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Teknesi parçalanan Halit Yukay her yerde aranıyor: Yük gemisi kaptanı mahkemeye sev edildi!

Sahil Güvenlik ekiplerinin su altı arama çalışmalarının yer aldığı görüntüde, dalgıçların Marmara Adası'ndaki 1'inci dalışı Fener Burnu önlerinde, 2'nci dalışı Asmalı Köyü batısında, 3'üncü dalışı ise Asmalı Köyü doğusunda yaptığı haritayla gösterildi.

Teknesi parçalanan Halit Yukay her yerde aranıyor: Yük gemisi kaptanı mahkemeye sev edildi!

UÇAK VE HELİKOPTERLE DE ARANIYOR

Bir diğer görüntüde ise deniz üstündeki çalışmaların havadan helikopterle kaydedilen görüntüsü yer aldı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu yaptığı açıklamada, "4 Ağustos 2025 tarihinde Marmara Adası açıklarında meydana gelen tekne kazasında kaybolan Halit YUKAY isimli şahsı arama çalışması Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 2 dalış timi ve 6 yüzer emin ile devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Teknesi parçalanan Halit Yukay her yerde aranıyor: Yük gemisi kaptanı mahkemeye sev edildi!

PARÇALANAN TEKNE VİNÇLE KARAYA ÇIKARILDI

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları 3'üncü günde devam ederken, deniz yüzeyinde yarı batık durumda parçalanmış halde bulunan teknesi, Ekinlik Adası'na çekilip vinçle karaya çıkarıldı. 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatılacak.

Teknesi parçalanan Halit Yukay her yerde aranıyor: Yük gemisi kaptanı mahkemeye sev edildi!

YÜK GEMİSİ KAPTANI GÖZALTINA ALINDI

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları 3'üncü günde devam ederken, yürütülen soruşturma kapsamında yük gemisi kaptanı C.T., 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alındı.

Teknesi parçalanan Halit Yukay her yerde aranıyor: Yük gemisi kaptanı mahkemeye sev edildi!

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen C.T.'nin, kaza bölgesinden geçiş yapan yük gemisinin kaptanı olduğu öğrenildi.

Teknesi parçalanan Halit Yukay her yerde aranıyor: Yük gemisi kaptanı mahkemeye sev edildi!

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınan, 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Teknesi parçalanan Halit Yukay her yerde aranıyor: Yük gemisi kaptanı mahkemeye sev edildi!
Teknesi parçalanan Halit Yukay her yerde aranıyor: Yük gemisi kaptanı mahkemeye sev edildi!
Teknesi parçalanan Halit Yukay her yerde aranıyor: Yük gemisi kaptanı mahkemeye sev edildi!