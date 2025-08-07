Giriş Tarihi: 07.08.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025
18:41
Teknesi parçalanan Halit Yukay her yerde aranıyor: Yük gemisi kaptanı mahkemeye sev edildi!
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için denize açılan iş insanı Halit Yukay'ın teknesi yarı batık durumda ve parçalanmış halde bulundu. Bölgeye giden ekiplerin yaptığı çalışmalarda Yukay'a ulaşılamadı. Öte yandan Halit Yukay'ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anların görüntüleri ortaya çıkarken, olayla ilgili gözaltına alınan yük gemisi kaptanı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.