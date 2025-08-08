Giriş Tarihi: 08.08.2025 06:30
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025
06:41
Yavaş’tan 180 milyonluk adrese teslim ihale! Belediyenin ücretsiz spor tesisleri ücretli oluyor
2019 yılından beri belediyeye ait yüzlerce taşınmazı piyasa değerinin altında satan ve şu ana kadar 24 milyar TL'nin üzerinde taşınmaz satışı gerçekleştiren Mansur Yavaş yönetimindeki ABB, bu kez de 180 milyon TL'lik taşınmaz kiralama ihalesiyle eleştirilerin hedefi oldu. Şartnamedeki bazı maddeler, ihalenin belirli kişi ya da şirketler lehine düzenlendiği iddialarını beraberinde getirdi. Ayrıca daha önceden ücretsiz hizmet veren 7 halısaha tesisi de bu ihaleyle ücretli hale gelecek.