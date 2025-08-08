Yavaş’tan 180 milyonluk adrese teslim ihale! Belediyenin ücretsiz spor tesisleri ücretli oluyor

YAVAŞ SÖZ VERMİŞTİ: "SPOR VE SANAT MERKEZİ YAPACAĞIZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim kampanyasında yaptığı açıklamalarda, Ankara'yı bir spor ve sanat merkezi haline getireceklerini, gençlerin daha iyi koşullarda yaşamasını sağlayacaklarını vadetmişti. Yavaş'ın, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin daha iyi koşullarda yaşaması boynumuzun borcudur. Ankara'yı turizm, spor ve sanat merkezi haline getireceğimize söz veriyoruz. Çarpık yapıya ve ranta uygulamalarına asla izin vermeyeceğiz. İnsanların mutlu, huzurlu ve sağlıklı olmadığı bir şehirde yolun da köprünün de asfaltın da pahalı oyuncakların da hiçbir değeri olamaz." sözleri de bugün yaşananlarla birlikte yeniden gündeme geldi. Ancak belediyeye ait ücretsiz alanların paralı hale getirilmesi, bu sözlerin uygulamada karşılık bulmadığına dair eleştirileri artırıyor. ABB yönetimi her fırsatta sosyal belediyecilikten ve adil hizmetten söz etse de son dönemdeki uygulamalar, kamu kaynaklarının geniş kitleler yerine belirli gruplara yönlendirildiği eleştirilerini güçlendiriyor.