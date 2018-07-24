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167 ydu...Öyle bir değişim geçirdi ki!

Giriş Tarihi: 24.07.2018 14:25 Güncelleme Tarihi: 24.07.2018 14:29
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167 ydu...Öyle bir değişim geçirdi ki!
167 kiloydu...Öyle bir değişim geçirdi ki!

Doktorların vermezse sağlığını kaybedeceğini ve gün gün ölüme yürüyeceğini söylemesi üzerine kilo vermeye karar veren Natalie King, büyük değişim geçirdi.

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167 ydu...Öyle bir değişim geçirdi ki!
167 kiloydu...Öyle bir değişim geçirdi ki!

Barbie hayranı olan 49 yaşındaki Natalie King, değişiminde de ünlü oyuncak bebekten ilham aldığını söyledi.

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167 ydu...Öyle bir değişim geçirdi ki!
167 kiloydu...Öyle bir değişim geçirdi ki!

Dudaklarına ve yanaklarına dolgu yaptıran Natalie,göğüslerine de silikon taktırdı. İşte ortaya çıkan sonuç...

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167 ydu...Öyle bir değişim geçirdi ki!
167 kiloydu...Öyle bir değişim geçirdi ki!

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; ları yüzünden topluma içine çıkamadığını söyleyen 49 yaşındaki 167 kilo olan Barbie hayranı King, kilo vererek istediği kişi gibi görünmeyi başardı.

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167 ydu...Öyle bir değişim geçirdi ki!
167 kiloydu...Öyle bir değişim geçirdi ki!

Doktorlar, Natalie King'in aşırı ları yüzünden felç geçirme riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

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167 ydu...Öyle bir değişim geçirdi ki!
167 kiloydu...Öyle bir değişim geçirdi ki!

Bunun üzerine vermeye karar veren King, kilo verme zorunluluğunu, Barbie bebeğe olan hayranlığıyla birleştirdi.

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167 ydu...Öyle bir değişim geçirdi ki!
167 kiloydu...Öyle bir değişim geçirdi ki!

Ameliyat olan King kısa sürede verdi. Bu halinden dolayı olumlu yorumlar aldığını belirterek, kilolu olduğu günlere dönmekten çok korktuğunu ifade etti.

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