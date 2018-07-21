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2 yaprağı bile hemen etkisini gösteriyor!

Giriş Tarihi: 21.07.2018 16:43 Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 16:51
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2 yaprağı bile hemen etkisini gösteriyor!
2 yaprağı bile hemen etkisini gösteriyor!

Kalp hastalıklarından solunum problemlerine kadar değişen çeşitli sağlık sorunlarını tedavi edebilecek antibakteriyel, anti oksitleyici, ve anti inflamatuar özellikleri taşıyan , aynı zamanda oldukça hoş bir koku ve tada sahip.

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2 yaprağı bile hemen etkisini gösteriyor!
2 yaprağı bile hemen etkisini gösteriyor!

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR...

-Sindirim açısından hazmı kolaylaştırır.

-Mide ve bağırsaktaki şişkinliğin azalmasına yardımcı olur.

-Mide bulantısı ve bağırsak parazitlerini azaltıcı yönde etki eder.

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2 yaprağı bile hemen etkisini gösteriyor!
2 yaprağı bile hemen etkisini gösteriyor!

-Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur.

-Sinir sistemini iyileştirerek depresyon eğilimini azaltır, sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi bulunur.

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2 yaprağı bile hemen etkisini gösteriyor!
2 yaprağı bile hemen etkisini gösteriyor!

HEM GÜZELLEŞTİRİYOR HEM SAKİNLEŞTİRİYOR...

-Migren ve anksiyeteyi (kaygı bozukluğunu) azaltır.

-Cildin pürüzsüz olması için kullanılır.

-Antibakteriyel içeriği sayesinde bağışıklığı güçlendirici etkisi bulunur.

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2 yaprağı bile hemen etkisini gösteriyor!
2 yaprağı bile hemen etkisini gösteriyor!

-Bronşların boşalması ve akciğer sağlığı açısından etkilidir. İçeriğindeki flavon ve tanenler sayesinde antikanserojen etkisi ile kansere karşı korunmaya yardımcı olur.

-Cinsel sağlığa iyi gelip libidoyu arttırdığı da söylenir.

NASIL TÜKETMEMİZ LAZIM...

, pişirilmeden taze yenilmelidir ve yüksek tüketimlere gerek yoktur. Birkaç minik yaprak bile kısa sürede etkisini gösterecektir. Özellikle etler ve salatalara çok yakışır. Eğer kanamalı hastalığınız varsa veya hamileyseniz yine de hekime danışmadan tüketmeyin.

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2 yaprağı bile hemen etkisini gösteriyor!
2 yaprağı bile hemen etkisini gösteriyor!

Bonus bilgi: Bunlarda yedikçi zayıflatan birbirinden faydalı 5 yeşillik...

TERE

Tere de zayıflamaya oldukça fayda sağlayan yeşillikler arasındadır. Tere, yağ yakan hücrelerin sağlıklı ve düzenli bir şekilde çalışmasını destekler. Sindirim sistemi için oldukça faydalı olan tere, bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayarak kilo verdirir. Bağırsak hareketlerinin yavaş olması kilo vermeyi zorlaştırır. İşte bu yüzden tere, bunun için en etkili çözümler arasında yer alır.

Tereyi pişirerek yemeyin. Çünkü tadı acımsı bir hal alarak yemenizi zorlaştırır. Çiğ olarak salatalarınızda limon suyu ile birlikte harika bir tat elde edebilirsiniz. Makarna soslarında kullanabilir, çorba ve çeşitli meyve sularına da karıştırarak kullanabilirsiniz.

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2 yaprağı bile hemen etkisini gösteriyor!
2 yaprağı bile hemen etkisini gösteriyor!

MAYDANOZ

Vücutta biriken yağları yakmak için kullanılabilecek en önemli besinlerden birisi de maydanozdur. Hafif bir bitki türü olduğu için tok tutma özelliği çok yüksektir. Özellikle sabahları kahvaltıda yarım bağ maydanoz ve üzerine de bol limon sıkıp yerseniz daha kolay zayıfladığınızı fark edersiniz. Ara öğünlerde hazırladığınız atıştırmalıklarda, salatalarda, çorbalarda ve ana yemeklere tat vermek amacıyla maydanozu her türlü kullanabilirsiniz. Ayrıca maydanoz en iyi ödem attrıcı besinler arasında ilk sırada yer alır.

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