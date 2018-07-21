2 yaprağı bile hemen etkisini gösteriyor!

-Bronşların boşalması ve akciğer sağlığı açısından etkilidir. İçeriğindeki flavon ve tanenler sayesinde antikanserojen etkisi ile kansere karşı korunmaya yardımcı olur.
-Cinsel sağlığa iyi gelip libidoyu arttırdığı da söylenir.
NASIL TÜKETMEMİZ LAZIM...
Reyhan, pişirilmeden taze yenilmelidir ve yüksek tüketimlere gerek yoktur. Birkaç minik yaprak bile kısa sürede etkisini gösterecektir. Özellikle etler ve salatalara çok yakışır. Eğer kanamalı hastalığınız varsa veya hamileyseniz yine de hekime danışmadan tüketmeyin.