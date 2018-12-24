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2018'e böyle damga vurdu!

2018'in en çok beğenilen 8 instagram paylaşımı...

Giriş Tarihi: 24.12.2018 14:41 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 15:06
2018'e böyle damga vurdu!

2018'in en çok beğenilen 8 instagram paylaşımı...

2018'e böyle damga vurdular!

2018'e böyle damga vurdular!

Kylie Jenner'ın sosyal medyadan aldığı beğenilerle dijital dünyayı tek elden yöneten milyarder anne bu başarısını biraz da kızı Stormi Webster'a borçlu. İçinde Stormi'nin olduğu fotoğraflar en az 10 milyon beğeni alıyor ve görünüşe bakılırsa Kylie Jenner kızının sahip olduğu itibardan şikayetçi değil!

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2018'e böyle damga vurdular!

2018'e böyle damga vurdular!

Kylie Jenner'ın hegemonyasında gölgede kalan isimlere dikkat dikkat!

2018'e böyle damga vurdular!

2018'e böyle damga vurdular!

Ariana Grande, Justin Bieber, Selena Gomez... Onlar da 'ın popüler ve cool çocukları.

2018'e böyle damga vurdular!

2018'e böyle damga vurdular!

Kylie Jenner bu denli bir üstünlük kurmuş olmasaydı eğer, onların başarısı da göz ardı edilecek cinsten değil. Tanıştıralım, karşınızda 'ın beğeni mıknatısları.

2018'e böyle damga vurdular!

2018'e böyle damga vurdular!

SELENA GOMEZ, 8.676.886 MİLYON

Selena Gomez'in çocukluğunun geçtiği evinin önünden paylaştığı anlamlı kare.

2018'e böyle damga vurdular!

2018'e böyle damga vurdular!

KYLIE JENNER, 10.612.982 MİLYON

Kylie Jenner'ın kızı Stormi Webster doğduktan sonra 'ından paylaştığı duygusal yazı.

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