2018'e böyle damga vurdu!

2018'e böyle damga vurdular!

Kylie Jenner'ın sosyal medyadan aldığı beğenilerle dijital dünyayı tek elden yöneten milyarder anne bu başarısını biraz da kızı Stormi Webster'a borçlu. İçinde Stormi'nin olduğu fotoğraflar en az 10 milyon beğeni alıyor ve görünüşe bakılırsa Kylie Jenner kızının sahip olduğu itibardan şikayetçi değil!