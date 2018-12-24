2018'e böyle damga vurdu!

2018'in en çok beğenilen 8 instagram paylaşımı... 2018'in en çok beğenilen 8 instagram paylaşımı... Kylie Jenner'ın sosyal medyadan aldığı beğenilerle dijital dünyayı tek elden yöneten milyarder anne bu başarısını biraz da kızı Stormi Webster'a borçlu. İçinde Stormi'nin olduğu fotoğraflar en az 10 milyon beğeni alıyor ve görünüşe bakılırsa Kylie Jenner kızının sahip olduğu itibardan şikayetçi değil! Kylie Jenner'ın Instagram hegemonyasında gölgede kalan isimlere dikkat dikkat! Ariana Grande, Justin Bieber, Selena Gomez... Onlar da Instagram'ın popüler ve cool çocukları. Kylie Jenner bu denli bir üstünlük kurmuş olmasaydı eğer, onların başarısı da göz ardı edilecek cinsten değil. Tanıştıralım, karşınızda Instagram'ın beğeni mıknatısları. SELENA GOMEZ, 8.676.886 MİLYON Selena Gomez'in çocukluğunun geçtiği evinin önünden paylaştığı anlamlı kare. KYLIE JENNER, 10.612.982 MİLYON Kylie Jenner'ın kızı Stormi Webster doğduktan sonra Instagram'ından paylaştığı duygusal yazı.