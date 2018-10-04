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2018'in olan leri

Giriş Tarihi: 04.10.2018 09:23 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 11:05
2018'in OUT olan güzellik trendleri

Yapış yapış göz kapaklarından artık sıkıldık. Şeftalinin nötr pırıltısıyla gözlerinizi ortaya çıkarıp basit bir dokunuşla boyut yaratabilirsiniz.

2018'in OUT olan güzellik trendleri

Islak saç görünümünün karizmasına asla karşı koyamıyoruz ancak sizce de yetmedi mi? Birkaç sezon daha görmezsek eski karizmasını tekrar kazanabilir. Yeni sezonda ıslak saç parlaklığını saç düzleştiricisiyle yapacağız. İyi bir düzleştiriciye yatırım yapsanız iyi edersiniz çünkü bu sonbahar dümdüz saçlar moda.

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2018'in OUT olan güzellik trendleri

Lip stainlerin kalıcılığı ve doğallığını bu sezon biraz gösterişle değişeceğiz. Saten görünümlü mat rujlar 2018 sonbaharına damgasını vuracak.

2018'in OUT olan güzellik trendleri

Açık omuzları 2017'de bırakıp, karakterli ve güçlü omuzlarla yola devam ediyoruz. Sezon kadını tercihini maskülen taraftan yana kullanıyor.

2018'in OUT olan güzellik trendleri

2017'nin yükselen i bel çantaları, kendini 2018'e taşımayı başarıyor. Bucket çantalar ise bu oyunun mağlubu olarak 2017'de kalıyor.

2018'in OUT olan güzellik trendleri

Dış giyimi etkisi altına alıp, mevsim geçişlerinin kurtarıcısı trençkot, bomber ceketleri alt ediyor.

2018'in OUT olan güzellik trendleri

Diz üstü çizme i kendini 2018'e taşımayı başarırken, ultra uzun elbiseler için aynı şey geçerli değil.

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