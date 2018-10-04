2018'in OUT olan güzellik trendleri

Yapış yapış göz kapaklarından artık sıkıldık. Şeftalinin nötr pırıltısıyla gözlerinizi ortaya çıkarıp basit bir dokunuşla boyut yaratabilirsiniz. Islak saç görünümünün karizmasına asla karşı koyamıyoruz ancak sizce de yetmedi mi? Birkaç sezon daha görmezsek eski karizmasını tekrar kazanabilir. Yeni sezonda ıslak saç parlaklığını saç düzleştiricisiyle yapacağız. İyi bir düzleştiriciye yatırım yapsanız iyi edersiniz çünkü bu sonbahar dümdüz saçlar moda. Lip stainlerin kalıcılığı ve doğallığını bu sezon biraz gösterişle değişeceğiz. Saten görünümlü mat rujlar 2018 sonbaharına damgasını vuracak. Açık omuzları 2017'de bırakıp, karakterli ve güçlü omuzlarla yola devam ediyoruz. Sezon kadını tercihini maskülen taraftan yana kullanıyor. 2017'nin yükselen trendi bel çantaları, kendini 2018'e taşımayı başarıyor. Bucket çantalar ise bu oyunun mağlubu olarak 2017'de kalıyor. Dış giyimi etkisi altına alıp, mevsim geçişlerinin kurtarıcısı trençkot, bomber ceketleri alt ediyor. Diz üstü çizme trendi kendini 2018'e taşımayı başarırken, ultra uzun elbiseler için aynı şey geçerli değil.