2018'in OUT olan güzellik trendleri

Islak saç görünümünün karizmasına asla karşı koyamıyoruz ancak sizce de yetmedi mi? Birkaç sezon daha görmezsek eski karizmasını tekrar kazanabilir. Yeni sezonda ıslak saç parlaklığını saç düzleştiricisiyle yapacağız. İyi bir düzleştiriciye yatırım yapsanız iyi edersiniz çünkü bu sonbahar dümdüz saçlar moda.