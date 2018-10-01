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2019 yılının modelleri

Yeni evlenecekseniz ve ı bekliyorsanız işte sizin için yeni yılda nasıl lar moda olucak haberimizde. İşte 2019'un tek taş trendleri...

Giriş Tarihi: 01.10.2018 10:03 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 10:29
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2019 yılının modelleri
2019 yılının tek taş modelleri

Partneriniz ile nişanlamaya karar verdiniz fakat yüzük konusunda ne alacağınızı bilmiyorsanız gelecek yılın yüzük trendlerini bilmenizde fayda var. Mükemmel bir nişan yüzüğü arayışına girmek, sürecin en zorlu kısmıdır.

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2019 yılının modelleri
2019 yılının tek taş modelleri

Herkesin bildiği metalimsi gümüş yüzükler çoğu kişi tarafından tercih edilse de, yenilikler ve daha tasarımsal yüzük arayanlar için 2019 yılının trendlerini paylaştık. İşte o modeller...

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2019 yılının modelleri
2019 yılının tek taş modelleri

Armut kesim modern yüzükler

Eğer klasik yüzüklerden hoşlanmıyorsanız, armut kesimli yüzüklerden ilham alabilirsiniz. Bu yüzükler parmağınızda şık ve daha gösterişli duracaktır.

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2019 yılının modelleri
2019 yılının tek taş modelleri

Renkli taşlı yüzükler

2019'un trend yüzükleri arasında renkli taşlar yer alacak. Eğer parmağınızdaki yüzüğün ön plana çıkmasını istiyorsanız, renkli ve büyük taşlı yüzükleri tercih edebilirsiniz.

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2019 yılının modelleri
2019 yılının tek taş modelleri

Vintage yüzükler

Klasik vintage yüzükler 2019 yılı için vazgeçilmez olabilir. Eğer vintage tarzı bir yüzük arıyorsanız, bu modellerden ilham alarak arayışınızı hızlandırabilirsiniz

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2019 yılının modelleri
2019 yılının tek taş modelleri

İnci üzükler

Eğer basit fakat zarif görünen bir yüzük istiyorsanız inci yüzükleri tercih edebilirsiniz. İnce ve minimalist duruşu ile parmağınızda çok şık duracaktır.

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2019 yılının modelleri
2019 yılının tek taş modelleri

Kalın bantlı yüzükler

Çoğu kişi yüzüğünün sağlam olmasını tercih ediyor. Sağlam yüzükler arasında kalın bantlı yüzükler gelecek yılda da karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Eğer siz de sağlam ve kalın bantlı yüzük arıyorsanız, bu modellerden ilham alabilirsiniz.

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