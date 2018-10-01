2019 yılının tek taş modelleri

Yeni evlenecekseniz ve yeni yılı bekliyorsanız işte sizin için yeni yılda nasıl tek taşlar moda olucak haberimizde. İşte 2019'un tek taş trendleri... Partneriniz ile nişanlamaya karar verdiniz fakat yüzük konusunda ne alacağınızı bilmiyorsanız gelecek yılın yüzük trendlerini bilmenizde fayda var. Mükemmel bir nişan yüzüğü arayışına girmek, sürecin en zorlu kısmıdır. Herkesin bildiği metalimsi gümüş yüzükler çoğu kişi tarafından tercih edilse de, yenilikler ve daha tasarımsal yüzük arayanlar için 2019 yılının tek taş trendlerini paylaştık. İşte o modeller... Armut kesim modern yüzükler Eğer klasik yüzüklerden hoşlanmıyorsanız, armut kesimli yüzüklerden ilham alabilirsiniz. Bu yüzükler parmağınızda şık ve daha gösterişli duracaktır. Renkli taşlı yüzükler 2019'un trend yüzükleri arasında renkli taşlar yer alacak. Eğer parmağınızdaki yüzüğün ön plana çıkmasını istiyorsanız, renkli ve büyük taşlı yüzükleri tercih edebilirsiniz. Vintage yüzükler Klasik vintage yüzükler 2019 yılı için vazgeçilmez olabilir. Eğer vintage tarzı bir yüzük arıyorsanız, bu modellerden ilham alarak arayışınızı hızlandırabilirsiniz İnci üzükler Eğer basit fakat zarif görünen bir yüzük istiyorsanız inci yüzükleri tercih edebilirsiniz. İnce ve minimalist duruşu ile parmağınızda çok şık duracaktır. Kalın bantlı yüzükler Çoğu kişi yüzüğünün sağlam olmasını tercih ediyor. Sağlam yüzükler arasında kalın bantlı yüzükler gelecek yılda da karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Eğer siz de sağlam ve kalın bantlı yüzük arıyorsanız, bu modellerden ilham alabilirsiniz.