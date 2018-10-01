2019 yılının tek taş modelleri

Kalın bantlı yüzükler



Çoğu kişi yüzüğünün sağlam olmasını tercih ediyor. Sağlam yüzükler arasında kalın bantlı yüzükler gelecek yılda da karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Eğer siz de sağlam ve kalın bantlı yüzük arıyorsanız, bu modellerden ilham alabilirsiniz.