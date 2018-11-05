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50 yaşını aştıklarına inanamayacaksınız!

Giriş Tarihi: 05.11.2018 16:34 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 15:30
50 yaşını aştıklarına inanamayacaksınız!

Kimisi genleri, kimisi küçük güzellik sırları sayesinde neredeyse hiç yaşlanmayan, 50 yaşını devirmiş dünyaca ünlü yıldızlar. Yıllara meydan okuyan bu kadınlar ne yer, ne içer, yüzüne ne sürer? İşte genç görünmenin sırları...

50 yaşını aştıklarına inanamayacaksınız!

Julianne Moore (56)

100 yaşına da gelse yine de genç gözükeceğine dair esprilere konu olan güzel aktris hayatında botoks yaptırmadığını iddia edenlerden.

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50 yaşını aştıklarına inanamayacaksınız!

Moore, en büyük gençlik sırrının güneşten korunmak ve cildini derinlemesine temizlemek olduğunu söylüyor, vücudunu özel yağlarla nemlendiriyor.

50 yaşını aştıklarına inanamayacaksınız!

Başka özel formülü var mıdır bilenmez ama görünen o ki Julianne Moore genleri sağlam güzellerden...

50 yaşını aştıklarına inanamayacaksınız!
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50 yaşını aştıklarına inanamayacaksınız!

Sandra Bullock (52)

Cildi hâlâ 30'larında gösteriyor ama o da 50 yaşını devirmiş kadınlardan.

50 yaşını aştıklarına inanamayacaksınız!

Sandra Bullock'un gün boyu güzellik salonlarında bakım yaptırdığını sanmayın, 8 dakikadan ibaret olan klasik bir güzellik rutini olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

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