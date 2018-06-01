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54 yaşındaki ünlü oyuncu hamile olduğunu duyurdu!

Giriş Tarihi: 01.06.2018 13:46 Güncelleme Tarihi: 30.06.2018 13:17
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54 yaşındaki ünlü oyuncu hamile olduğunu duyurdu!
54 yaşındaki ünlü oyuncu hamile olduğunu duyurdu!

Gösteri dünyasında hem kadınlar için hem de erkekler için çocuk sahibi olmanın yaş sınırı kalmadı artık. 50 yaşında ilk kez hamile kalan Janet Jackson'ın ardından 54 yaşındaki oyuncu da karnı burnunda pozunu Instagram'da paylaşıp takipçilerini şoke etti.

Fotoğraflar: Instagram

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54 yaşındaki ünlü oyuncu hamile olduğunu duyurdu!
54 yaşındaki ünlü oyuncu hamile olduğunu duyurdu!

Bir dönem Sylvester Stallone ile yaptığı evlilikle konuşulan , "aile genişliyor" notuyla yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı. 54 yaşındaki Nielsen, 39 yaşındaki İtalyan TV yapımcısı eşi Mattia Dessi'den bir bebek beklediğini bu pozuyla duyurdu.

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54 yaşındaki ünlü oyuncu hamile olduğunu duyurdu!
54 yaşındaki ünlü oyuncu hamile olduğunu duyurdu!

Kızıl Sonya karakterini canlandırdığı yapımla hafızalara kazınan beşinci kez anne olacak. Nielsen'ın 34 yaşında Julian, 28 yaşında Killian, 25 yaşında Douglas ve 23 yaşında Raoul adında dört çocuğu daha bulunuyor.

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54 yaşındaki ünlü oyuncu hamile olduğunu duyurdu!
54 yaşındaki ünlü oyuncu hamile olduğunu duyurdu!

, 1985 ile 1987 yılları arasında Sylvester Stallone ile evliydi. Nielsen, 2006'dan bu yana Mattia Dessi ile evli. Bu Nielsen'ın beşinci evliliği.

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54 yaşındaki ünlü oyuncu hamile olduğunu duyurdu!
54 yaşındaki ünlü oyuncu hamile olduğunu duyurdu!

ÜNLÜLERİN ANNE OLMA YAŞI

Gösteri dünyasının yerli ve yabancı ünlüleri ilk bebeklerini kaç yaşında kucaklarına aldı biliyor musunuz. İşte ünlü kadınların anne olma mutluluğunu tattığı o yaşlar.

Aslı Tandoğan, 35 yaşında anne olma mutluluğunu yaşadı.

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54 yaşındaki ünlü oyuncu hamile olduğunu duyurdu!
54 yaşındaki ünlü oyuncu hamile olduğunu duyurdu!

Bade İşçil, 31 yaşındayken bebeğini kucağına aldı.

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54 yaşındaki ünlü oyuncu hamile olduğunu duyurdu!
54 yaşındaki ünlü oyuncu hamile olduğunu duyurdu!

Belçim Bilgin anne olduğunda 26 yaşındaydı.

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