54 yaşındaki ünlü oyuncu hamile olduğunu duyurdu!

Gösteri dünyasında hem kadınlar için hem de erkekler için çocuk sahibi olmanın yaş sınırı kalmadı artık. 50 yaşında ilk kez hamile kalan Janet Jackson'ın ardından 54 yaşındaki oyuncu da karnı burnunda pozunu Instagram'da paylaşıp takipçilerini şoke etti. Fotoğraflar: Instagram Bir dönem Sylvester Stallone ile yaptığı evlilikle konuşulan Brigitte Nielsen, aile genişliyor notuyla yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı. 54 yaşındaki Nielsen, 39 yaşındaki İtalyan TV yapımcısı eşi Mattia Dessi'den bir bebek beklediğini bu pozuyla duyurdu. Kızıl Sonya karakterini canlandırdığı yapımla hafızalara kazınan Brigitte Nielsen beşinci kez anne olacak. Nielsen'ın 34 yaşında Julian, 28 yaşında Killian, 25 yaşında Douglas ve 23 yaşında Raoul adında dört çocuğu daha bulunuyor. Brigitte Nielsen, 1985 ile 1987 yılları arasında Sylvester Stallone ile evliydi. Nielsen, 2006'dan bu yana Mattia Dessi ile evli. Bu Nielsen'ın beşinci evliliği. ÜNLÜLERİN ANNE OLMA YAŞI Gösteri dünyasının yerli ve yabancı ünlüleri ilk bebeklerini kaç yaşında kucaklarına aldı biliyor musunuz. İşte ünlü kadınların anne olma mutluluğunu tattığı o yaşlar. Aslı Tandoğan, 35 yaşında anne olma mutluluğunu yaşadı. Bade İşçil, 31 yaşındayken bebeğini kucağına aldı. Belçim Bilgin anne olduğunda 26 yaşındaydı.