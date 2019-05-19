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  • 72'nci Cannes Film Festivali'ne Bella Hadid damgası!

72'nci 'ne damgası!

, 72. 'nde adeta rüzgar gibi esiyor... 2016 yılında Cannes Film Festivali'nde giydiği kırmızı elbisesi hafızalardan henüz silinmemişken, Bella Hadid bu yıl da yine muhteşem bir ile karşımızda... 72 Cannes Film Festivali devam ediyorken, kızmızı halıdaki yarışının galibi ilk haftadan belli oldu gibi. Bella Hadid önce Dior marka beyaz tüllerle bezeli elbisesi sonra ise kırmızı renkteki şık seçimiyle herkesi gölgesinde bıraktı... İşte Bella Hadid'in Cannes seçimi şıklığı ve diğer ünlü konukların ...

Giriş Tarihi: 19.05.2019 14:42 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 15:07
72'nci Cannes Film Festivali'ne Bella Hadid damgası!

Bu yıl 72'nci kez düzenlenen devam ediyor. Özellikle için yarışan filmlerin galalarının kırmızı halı geçitleri ise tam bir yarışına sahne oluyor.

72'nci Cannes Film Festivali'ne Bella Hadid damgası!

Sadece film yıldızları değil moda dünyasının ünlüleri de bu galalarda boy gösteriyor. Dünyaca ünlü modellerin, ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan kıyafetleriyle kırmızı halıda uzun uzun fotoğrafçılara poz verdikleri kırmızı halı ritüellerine bu yıl damga vurdu.

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72'nci Cannes Film Festivali'ne Bella Hadid damgası!

Cannes'a konuk olan modeller arasında şu ana kadar en çok ilgi çeken kişi ise oldu.

72'nci Cannes Film Festivali'ne Bella Hadid damgası!

İşte katıldığı galalarda en uzun süre kırmızı halıda kalıp fotoğrafçılara poz veren 'in 72'nci 'nin ilk haftasına damga vuran görüntüleri ve kırmızı halıda boy gösteren ve yarışında ben de varım diye diğer ünlü isimler...

72'nci Cannes Film Festivali'ne Bella Hadid damgası!
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72'nci Cannes Film Festivali'ne Bella Hadid damgası!
72'nci Cannes Film Festivali'ne Bella Hadid damgası!
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