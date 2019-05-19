72'nci Cannes Film Festivali'ne Bella Hadid damgası!

Bella Hadid, 72. Cannes Film Festivali'nde adeta rüzgar gibi esiyor... 2016 yılında Cannes Film Festivali'nde giydiği kırmızı elbisesi hafızalardan henüz silinmemişken, Bella Hadid bu yıl da yine muhteşem bir kırmızı elbise ile karşımızda... 72 Cannes Film Festivali devam ediyorken, kızmızı halıdaki şıklık yarışının galibi ilk haftadan belli oldu gibi. Ünlü model Bella Hadid önce Dior marka beyaz tüllerle bezeli elbisesi sonra ise kırmızı renkteki şık seçimiyle herkesi gölgesinde bıraktı... İşte Bella Hadid'in Cannes seçimi şıklığı ve diğer ünlü konukların kırmızı halı stilleri...