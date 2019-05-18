Türkiye'nin en iyi haber sitesi

91 milyona tavşan 1 milyon dolara park yeri

Geçen hafta 'ta gerçekleşen bir müzayede sonrası yaşayan bir sanatçının eserine ödenen en büyük meblağ değişti. 'un tavşan heykeli 91 milyon dolara alıcı buldu. Bu durumda en yüksek fiyata satılanlar listesini yeniden güncellemek gerekti. İşte telefon kılıfından park yerine kadar dünyanın en pahalıları....

BURCU ALDİNÇ Kadın galerileri
Giriş Tarihi: 18.05.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 10:48
91 milyona tavşan 1 milyon dolara park yeri

Geçen hafta 'ta gerçekleşen bir müzayede sonrası yaşayan bir sanatçının eserine ödenen en büyük meblağ değişti. 'un tavşan heykeli 91 milyon dolara alıcı buldu. Bu durumda en yüksek fiyata satılanlar listesini yeniden güncellemek gerekti. İşte telefon kılıfından park yerine kadar dünyanın en pahalıları....

91 milyona tavşan 1 milyon dolara park yeri

Geçen çarşamba günü sanatseverler 'ta Sotheby's müzayede evi tarafından gerçekleşen açık arttırmaya kilitlendi. Kısa bir süre önce sanatı bıraktığını açıklayan çağdaş sanatçı 'un tavşan heykeli açık arttırmada rekor fiyata satılınca gözler diğer alanlardaki rekor fiyatlara döndü. Örneğin en pahalı otomobil, en pahalı telefon kılıfı ya da milyon dolarlık bir araç park yeri gibi... O halde Jeff Koons bize ilham olsun ve 2019'un en lüksleri listesi de gündemimizde olsun.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
91 milyona tavşan 1 milyon dolara park yeri

PAHALI TAVŞAN

'ta Sotheby's müzayede evi tarafından gerçekleşen açık arttırmada bir rekor yaşandı. Yaşayan bir sanatçının, 'un tavşan heykeli tam 91 milyon dolardan alıcı buldu. Bir önceki rekor Christie's müzayede evi tarafından satılan David Hockney'in 90.3 milyon dolara satılan Sanatçının Portresi (Havuzda İki Figür) isimli tablosuna aitti.

91 milyona tavşan 1 milyon dolara park yeri

BİLEKTE BİR SANAT ESERİ

Saat bazıları için prestij ve güç simgesi. Aylarca para biriktirip aldığı marka, ikinci el saatiyle aşk yaşayanlar bile var. El yapımı, özel marka saatlerin fiyatları binlerce dolardan başlıyor 100 binlere kadar çıkıyor. Londra merkezli ve dünyanın pek çok yerinde şubesi olan Graff Diamonds'ın son saati ise gerçekten dudak uçuklatacak cinsten.

91 milyona tavşan 1 milyon dolara park yeri

Fiyatı mega yatlarla ve jetlerle yarışır durumda. Halüsinasyon isimli saatin yapımı için ustalar binlerce saat çalışmışlar. Sarı, pembe, mavi ve gri pırlanta taşlardan oluşan saatin fiyatı 55 milyon dolar. Kimilerine göre bu bir saat değil adeta bir heykel başyapıtı. Bu arada saatte toplam 130 karat pırlanta kullanılmış. Yapımı birkaç yıl önce tamamlanan saat bu yıl içerisinde satışa çıkıyor.

91 milyona tavşan 1 milyon dolara park yeri

KRİSTAL KAPLI PİYANO

Kanadalı Heintzman markası tarafından üretilen kristal kaplı piyano 3.22 milyon dolara satılarak en pahalı piyano olma rekorunu kırdı. 2008 Pekin Olimpiyatları'nda dünyanın en önemli piyanistlerinden Çinli Lang Lang bu piyanoyu çalmıştı. Piyanoyu müzayededen kimin aldığı bilinmiyor. Ama bu kristal kaplı beyaz piyano şimdilerde özel bir evde duruyor.

91 milyona tavşan 1 milyon dolara park yeri

EN PAHALI PARK ÜCRETİ

Geçen sene Hong Kong'ta 17 metrekarelik bir park yerine bir işadamının 648 bin dolar ödediğini duyunca kulaklarımıza inanamamıştık. Bu kez Hong Kong'tan 'a gidiyoruz. 1978 ile 2010 yılları arasında Manhattan'da 25 bin park yeri iptal edilmişti. Üstelik yeni yapılan rezidansların sadece yüzde 20'sinde otopark alanı bulunuyor. Bu da bölgede park yerini epey lüks hale getiriyor. Manhattan'da bir işadamı, bir binada park yeri için tam bir milyon dolar ödeyerek yeni rekorun sahibi olmuş.

BİZE ULAŞIN