91 milyona tavşan 1 milyon dolara park yeri
Geçen hafta
New York'ta gerçekleşen bir müzayede sonrası yaşayan bir sanatçının eserine ödenen en büyük meblağ değişti. Jeff Koons'un tavşan heykeli 91 milyon dolara alıcı buldu. Bu durumda en yüksek fiyata satılanlar listesini yeniden güncellemek gerekti. İşte telefon kılıfından park yerine kadar dünyanın en pahalıları....
Giriş Tarihi: 18.05.2019
10:37
Güncelleme Tarihi: 18.05.2019
10:48
Geçen hafta
New York'ta gerçekleşen bir müzayede sonrası yaşayan bir sanatçının eserine ödenen en büyük meblağ değişti. Jeff Koons'un tavşan heykeli 91 milyon dolara alıcı buldu. Bu durumda en yüksek fiyata satılanlar listesini yeniden güncellemek gerekti. İşte telefon kılıfından park yerine kadar dünyanın en pahalıları....
Geçen çarşamba günü sanatseverler
New York'ta Sotheby's müzayede evi tarafından gerçekleşen açık arttırmaya kilitlendi. Kısa bir süre önce sanatı bıraktığını açıklayan çağdaş sanatçı Jeff Koons'un tavşan heykeli açık arttırmada rekor fiyata satılınca gözler diğer alanlardaki rekor fiyatlara döndü. Örneğin en pahalı otomobil, en pahalı telefon kılıfı ya da milyon dolarlık bir araç park yeri gibi... O halde Jeff Koons bize ilham olsun ve 2019'un en lüksleri listesi de gündemimizde olsun.
PAHALI TAVŞAN
New York'ta Sotheby's müzayede evi tarafından gerçekleşen açık arttırmada bir rekor yaşandı. Yaşayan bir sanatçının, Jeff Koons'un tavşan heykeli tam 91 milyon dolardan alıcı buldu. Bir önceki rekor Christie's müzayede evi tarafından satılan David Hockney'in 90.3 milyon dolara satılan Sanatçının Portresi (Havuzda İki Figür) isimli tablosuna aitti.
BİLEKTE BİR SANAT ESERİ
Saat bazıları için prestij ve güç simgesi. Aylarca para biriktirip aldığı marka, ikinci el saatiyle aşk yaşayanlar bile var. El yapımı, özel marka saatlerin fiyatları binlerce dolardan başlıyor 100 binlere kadar çıkıyor. Londra merkezli ve dünyanın pek çok yerinde şubesi olan Graff Diamonds'ın son saati ise gerçekten dudak uçuklatacak cinsten.
Fiyatı mega yatlarla ve jetlerle yarışır durumda. Halüsinasyon isimli saatin yapımı için ustalar binlerce saat çalışmışlar. Sarı, pembe, mavi ve gri pırlanta taşlardan oluşan saatin fiyatı 55 milyon dolar. Kimilerine göre bu bir saat değil adeta bir heykel başyapıtı. Bu arada saatte toplam 130 karat pırlanta kullanılmış. Yapımı birkaç yıl önce tamamlanan saat bu yıl içerisinde satışa çıkıyor.
KRİSTAL KAPLI PİYANO
Kanadalı Heintzman markası tarafından üretilen kristal kaplı piyano 3.22 milyon dolara satılarak en pahalı piyano olma rekorunu kırdı. 2008 Pekin Olimpiyatları'nda dünyanın en önemli piyanistlerinden Çinli Lang Lang bu piyanoyu çalmıştı. Piyanoyu müzayededen kimin aldığı bilinmiyor. Ama bu kristal kaplı beyaz piyano şimdilerde özel bir evde duruyor.
EN PAHALI PARK ÜCRETİ
Geçen sene Hong Kong'ta 17 metrekarelik bir park yerine bir işadamının 648 bin dolar ödediğini duyunca kulaklarımıza inanamamıştık. Bu kez Hong Kong'tan
New York'a gidiyoruz. 1978 ile 2010 yılları arasında Manhattan'da 25 bin park yeri iptal edilmişti. Üstelik yeni yapılan rezidansların sadece yüzde 20'sinde otopark alanı bulunuyor. Bu da bölgede park yerini epey lüks hale getiriyor. Manhattan'da bir işadamı, bir binada park yeri için tam bir milyon dolar ödeyerek yeni rekorun sahibi olmuş.