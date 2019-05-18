91 milyona tavşan 1 milyon dolara park yeri

Geçen çarşamba günü sanatseverler New York'ta Sotheby's müzayede evi tarafından gerçekleşen açık arttırmaya kilitlendi. Kısa bir süre önce sanatı bıraktığını açıklayan çağdaş sanatçı Jeff Koons'un tavşan heykeli açık arttırmada rekor fiyata satılınca gözler diğer alanlardaki rekor fiyatlara döndü. Örneğin en pahalı otomobil, en pahalı telefon kılıfı ya da milyon dolarlık bir araç park yeri gibi... O halde Jeff Koons bize ilham olsun ve 2019'un en lüksleri listesi de gündemimizde olsun.