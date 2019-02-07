Aldatıldığınızı anlamanın 20 yolu!

Birlikte olduğunuz sevgiliniz ya da bir hayatı paylaştığınızı sandığınız eşiniz sizi aldatıyor mu? Peki nasıl anlayacaksınız? İşte aldatıldığınızı anlamanın yolları... 1- Gündelik hayatındaki alışkanlıklarını değiştirir ya da yeni hobiler edinir. 2- Alışkanlığı olmadığı halde sık sık hediyeler alır. 3- Olur olmaz nedenlerden kavga çıkarabilir. 4- Sizinle bahaneler yaratarak daha az konuşmaya ve daha az vakit geçirmeye başlar. 5- Sık sık kabuslar geçirir ve tanımadığınız kişilerin ismini sayıklar. 6- Sinema ve müzik gibi alanlarda zevkleri değişebilir.