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Aldatıldığınızı anlamanın 20 yolu!

Birlikte olduğunuz sevgiliniz ya da bir hayatı paylaştığınızı sandığınız eşiniz sizi aldatıyor mu?

Giriş Tarihi: 07.02.2019 15:13 Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 15:24
Aldatıldığınızı anlamanın 20 yolu!

Peki nasıl anlayacaksınız? İşte aldatıldığınızı anlamanın yolları...

Aldatıldığınızı anlamanın 20 yolu!

1- Gündelik hayatındaki alışkanlıklarını değiştirir ya da yeni hobiler edinir.

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Aldatıldığınızı anlamanın 20 yolu!

2- Alışkanlığı olmadığı halde sık sık hediyeler alır.

Aldatıldığınızı anlamanın 20 yolu!

3- Olur olmaz nedenlerden kavga çıkarabilir.

Aldatıldığınızı anlamanın 20 yolu!

4- Sizinle bahaneler yaratarak daha az konuşmaya ve daha az vakit geçirmeye başlar.

Aldatıldığınızı anlamanın 20 yolu!

5- Sık sık kabuslar geçirir ve tanımadığınız kişilerin ismini sayıklar.

Aldatıldığınızı anlamanın 20 yolu!

6- Sinema ve müzik gibi alanlarda zevkleri değişebilir.

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