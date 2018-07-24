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Annesi model olmasını hiç istemiyordu ama... Genç model annesinin tahtına oturdu!

Giriş Tarihi: 24.07.2018 15:59 Güncelleme Tarihi: 24.07.2018 16:04
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Annesi model olmasını hiç istemiyordu ama... Genç model annesinin tahtına oturdu!
Annesi model olmasını hiç istemiyordu ama... Genç model annesinin tahtına oturdu!

'un kızı olan , son zamanlarda moda dünyasının aranan ismi haline geldi. Tarzı ve duruşuyla da çok konuşulan genç model Kaia Gerber'ı sizler için araştırdık.

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Annesi model olmasını hiç istemiyordu ama... Genç model annesinin tahtına oturdu!
Annesi model olmasını hiç istemiyordu ama... Genç model annesinin tahtına oturdu!

3 Eylül 2001 doğumlu ünlü model 1.75 boyunda. 2017 moda sahnesinin en genç, en ''cool'' ve en konuşulan isimlerden biri oldu.

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Annesi model olmasını hiç istemiyordu ama... Genç model annesinin tahtına oturdu!
Annesi model olmasını hiç istemiyordu ama... Genç model annesinin tahtına oturdu!

, kısa bluz ve mini Jean şortları, choker kolyeleri ve bomber ceketleriyle sokak stiline damga vurmaya başladı.

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Annesi model olmasını hiç istemiyordu ama... Genç model annesinin tahtına oturdu!
Annesi model olmasını hiç istemiyordu ama... Genç model annesinin tahtına oturdu!

Annesi ile iyi anlaşmaları ve birbirlerine verdikleri desteklerle aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu görebiliyoruz.

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Annesi model olmasını hiç istemiyordu ama... Genç model annesinin tahtına oturdu!
Annesi model olmasını hiç istemiyordu ama... Genç model annesinin tahtına oturdu!

Top model Cara Delevingne, Gigi ve Bella Hadid ve şarkıcı Taylor Swift ile de sıkı dost.

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Annesi model olmasını hiç istemiyordu ama... Genç model annesinin tahtına oturdu!
Annesi model olmasını hiç istemiyordu ama... Genç model annesinin tahtına oturdu!

Annesiyle poz vererek Vogue dergisinin kapak kızı olmayı başardı. Donatella Versace ve Alexander Wang'in de ilham perisi olan Kaia, moda endüstrisinin en önemli modeli olma yolunda.

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Annesi model olmasını hiç istemiyordu ama... Genç model annesinin tahtına oturdu!
Annesi model olmasını hiç istemiyordu ama... Genç model annesinin tahtına oturdu!

, her ne kadar kızının kariyerinde destekleyici bir rol üstlense de, aslında ilk başlarda Kaia'nın modellik yapmasını pek istemiyordu. İkonik model "Devir değişti: Günümüzde modellerden neredeyse anoreksik görünmeleri bekleniyor. Bir anne olarak tabii ki böyle bir şeyi tasvip edemem. Ölüm rejimlerine girmeye kalkarsa, Kaia'nın modellik macerası sona erer" diyor.

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