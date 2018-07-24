Annesi model olmasını hiç istemiyordu ama... Genç model annesinin tahtına oturdu!

Cindy Crawford, her ne kadar kızının kariyerinde destekleyici bir rol üstlense de, aslında ilk başlarda Kaia'nın modellik yapmasını pek istemiyordu. İkonik model "Devir değişti: Günümüzde modellerden neredeyse anoreksik görünmeleri bekleniyor. Bir anne olarak tabii ki böyle bir şeyi tasvip edemem. Ölüm rejimlerine girmeye kalkarsa, Kaia'nın modellik macerası sona erer" diyor.