Barbie gibi olmak için akılalmaz yöntemlere başvurdu!

Nannette Hammond'un Barbie takıntısı 20'li yaşlarında başlamış. 50'nin üzerinde oyuncak Barbie'si olan kadın, genç bir kızken görüntüsü nedeniyle çok utangaç ve kendine güvensiz olduğu için oyuncak bebeklere benzemek istediğini fark etmiş. Önce Barbie'nin ten rengine yaklaşmak için düzenli olarak solaryuma girmeye başlamış. Öyle ki, Hammond'un evinde kendisi için özel bir solaryum cihazı da bulunmakta. 27 yaşından bu yana da botoks yaptırmaya başlamış. Sadece botokslar için 125 bin TL'nin üzerinde para harcamış.