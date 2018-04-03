Barbie gibi olmak için akılalmaz yöntemlere başvurdu!

Bugüne kadar üç kez göğüs estetiği, meme kaldırma, dudak dolgusu, botoks, yarı kalıcı makyaj gibi pek çok müdahaleyle Barbie'ye benzemeye çalışan kadının eski haliyle bugünkü görüntüsü arasında uçurumlar var. Nannette Hammond, geçirdiği operasyonlar sonrası görüntüsünden de hayli memnun: 'Biliyorum, diğer anneler arkamdan dedikodu yapıyorlar ama umursamıyorum. Aileler hakkımda istediklerini düşünebilir, beni rahatsız etmiyor. Benim için öncelik ailem. Eşim ve çocuklarım bu görüntümden mutluluk duyuyor.