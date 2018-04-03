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gibi olmak için akılalmaz yöntemlere başvurdu!

Giriş Tarihi: 03.04.2018 14:24 Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 14:28
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gibi olmak için akılalmaz yöntemlere başvurdu!
Barbie gibi olmak için akılalmaz yöntemlere başvurdu!

Beş çocuk annesi 42 yaşındaki adlı kadın, bebeklere benzemek için bugüne kadar bir servet harcadı. ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan ve mutlu bir evliliği olan kadın, tam bir estetik operasyon bağımlısı.

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gibi olmak için akılalmaz yöntemlere başvurdu!
Barbie gibi olmak için akılalmaz yöntemlere başvurdu!

Normal bir genç kadınken, tanınması güç bir hale gelen kadın, '70 yaşına gelene kadar durmayacağım' diyerek estetik operasyonlara devam edeceğini söylüyor.

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gibi olmak için akılalmaz yöntemlere başvurdu!
Barbie gibi olmak için akılalmaz yöntemlere başvurdu!

Bugüne kadar üç kez göğüs estetiği, meme kaldırma, dudak dolgusu, botoks, yarı kalıcı makyaj gibi pek çok müdahaleyle 'ye benzemeye çalışan kadının eski haliyle bugünkü görüntüsü arasında uçurumlar var. , geçirdiği operasyonlar sonrası görüntüsünden de hayli memnun: 'Biliyorum, diğer anneler arkamdan dedikodu yapıyorlar ama umursamıyorum. Aileler hakkımda istediklerini düşünebilir, beni rahatsız etmiyor. Benim için öncelik ailem. Eşim ve çocuklarım bu görüntümden mutluluk duyuyor.

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gibi olmak için akılalmaz yöntemlere başvurdu!
Barbie gibi olmak için akılalmaz yöntemlere başvurdu!

'nin hayatından daha iyi bir hayatım var, daha ne isteyebilirim ki?' diyor ve ekliyor: 'İnsanların kötü yorumları çocuklarımı üzüyor. Onlara bunları kafalarına takmamalarını öğütlüyorum. Ve başkalarına karşı nazik olmalarını...'

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gibi olmak için akılalmaz yöntemlere başvurdu!
Barbie gibi olmak için akılalmaz yöntemlere başvurdu!

Dave Hammond, karısının takıntısı yüzünden, 20'li yaşlarından beri onun için bir servet harcıyor. 'O harika bir eş ve anne. Onun mutluluğu benim için her şeyden önemli' diyor.

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gibi olmak için akılalmaz yöntemlere başvurdu!
Barbie gibi olmak için akılalmaz yöntemlere başvurdu!

'un takıntısı 20'li yaşlarında başlamış. 50'nin üzerinde oyuncak Barbie'si olan kadın, genç bir kızken görüntüsü nedeniyle çok utangaç ve kendine güvensiz olduğu için oyuncak bebeklere benzemek istediğini fark etmiş. Önce Barbie'nin ten rengine yaklaşmak için düzenli olarak solaryuma girmeye başlamış. Öyle ki, Hammond'un evinde kendisi için özel bir solaryum cihazı da bulunmakta. 27 yaşından bu yana da botoks yaptırmaya başlamış. Sadece botokslar için 125 bin TL'nin üzerinde para harcamış.

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gibi olmak için akılalmaz yöntemlere başvurdu!
Barbie gibi olmak için akılalmaz yöntemlere başvurdu!

24 yaşındayken estetik opesyonlarına olan ilgisi nedeniyle hemşire olmuş: 'Estetik yaptıran hastalar, operasyonlardan sonra o kadar mutlu görünüyorlardı ki, ben de yaptırmak istedim' diyor. 30'larının sonlarına doğru eşi Dave ile tanışan kadın, takıntısını şöyle anlatıyor: 'Estetikten vazgeçemem. İğneler bana rahatlatıcı bir masaj gibi geliyor. Bana çok iyi geliyor.'

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