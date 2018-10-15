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iyi gelen süper besinler!

Giriş Tarihi: 15.10.2018 10:11 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 10:23
Benzediği organa iyi gelen süper besinler!

Diyetisyen Şeyda Sular, bazı besinlerin yararları olduğunu söyledi. Örneğin mideye benzeyen zencefil, mideyle ilgili rahatsızlıklara iyi geliyor.

Benzediği organa iyi gelen süper besinler!

Mutfakta kullanılan bazı besinlerin farklı açılardan bakıldığında birçoğunun organlarımıza benzediğini belirten Diyetisyen Şeyda Sular, bu besinlerin benzerlikleri dışında, da yararları olduğunu söyledi.

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Benzediği organa iyi gelen süper besinler!

"AVOKADO RAHİME, ZENCEFİL MİDEYE FAYDALI"

Avokadonun rahime benzediğini, zencefilin mideye benzeyip ayrıca da mideye çok büyük faydaları olduğunu belirten Sular, "Avokado rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlar ve hormonların dengesini düzenler.

Benzediği organa iyi gelen süper besinler!

Ayrıca size bilmediğiniz bir benzerlik. Avokadonun yenmesi için dalında tam 9 ay kalması gerekmektedir aynı bebeğin anne karnında 9 ay beklemesi gibi.

Benzediği organa iyi gelen süper besinler!

Diyetisyen Şeyda Sular, bu besinlerden bir tanesinin ceviz olduğunu belirterek, "Ceviz içinin dış sert kabuğuyla korunduğu gibi cevize benzer beynimizin de kafatasıyla korunduğunu hiç düşündünüz mü?

Benzediği organa iyi gelen süper besinler!

Ceviz beyin fonksiyonları için çok faydalı olan, hafızayı güçlendiren, klinik depresyona karşı omega-3 yağlarını içermektedir. Gün içinde tüketeceğimiz 4 yarım cevizle beyin sağlığınızı koruyun" dedi.

Benzediği organa iyi gelen süper besinler!

Zencefil ise mide bulantısı, kusma, hazımsızlık ve gaz problemine karşı rahatlatıcı etkisiyle bilinmektedir. Aynı zamanda gastrit tedavisinde önerilen bitkilerin başında zencefil gelmektedir" diye konuştu.

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