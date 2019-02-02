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'den hayranlarına 12 bin dolar değerinde söz!

Amerikalı ünlü şarkıcı ve eşi Jay-Z, bir hayranlarına çekiliş sürprizi... Bakın 12 bin dolar değerindeki çekilişin şartı ne!

Giriş Tarihi: 02.02.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 02.02.2019 15:45
Beyonce'den hayranlarına 12 bin dolar değerinde söz!

Amerikalı ünlü şarkıcı ve eşi Jay-Z, bir hayranlarına çekilişle bir ömür boyunca konserlerine ücretsiz gelme hakkı vereceklerini açıkladı.

Beyonce'den hayranlarına 12 bin dolar değerinde söz!

Çekilişe katılabilmenin koşulu ise daha fazla bitki endeksli beslenmek.

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Beyonce'den hayranlarına 12 bin dolar değerinde söz!

haberi Instagram üzerinden 123 milyon takipçisi ile paylaştı.

Beyonce'den hayranlarına 12 bin dolar değerinde söz!

duyuruyu "Sizin yeşil ayakiziniz ne kadar? Profilimdeki linke tıklayın ve Jay ile benim konserlerime ömür boyu bilet kazanma şansını yakalayın" notuyla paylaştı.

Beyonce'den hayranlarına 12 bin dolar değerinde söz!

Ünlü şarkıcı "yarışmayı" veganlığın çevreye olan olumlu etkilerine dikkat çeken Greenprint Project ile birlikte gerçekleştiriyor.

Hayranların çekilişe katılmaya hak kazanabilmek için yedikleri vegan (hayvansal ve hayvan kaynaklı ürün içermeyen) yemeklerin fotoğraflarını paylaşmaları gerekiyor.

Beyonce'den hayranlarına 12 bin dolar değerinde söz!

, veganlığı destekleyen en ünlü isimlerden biri. Vegan Society adlı kuruluş Beyonce'nin daha çok kişinin bitkisel ürünlerle beslenmeyi amaç haline getirmeye yardım ettiğini belirtiyor.

Beyonce'den hayranlarına 12 bin dolar değerinde söz!

Ünlü şarkıcı yediği bitkisel gıdaların fotoğraflarını paylaşarak, hayranlarını da benzer bir beslenme modeli izlemeye teşvik ediyor.

Ancak 'nin katı bir vegan diyeti uygulayıp uygulamadığı net olarak bilinmiyor.

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