Bilinçli fenomenler devri

Her gün farklı pazarlama stratejileriyle takipçilerinin karşısına çıkan sosyal medya fenomenleri bu hızlı tüketim çılgınlığını körüklüyor. Ve ne yazık ki olan dünyaya oluyor. Tabii ki sosyal medya hesaplarını sadece para kazanmak için kullanmayanlar da yok değil. Bu duruma tepki veren ve sosyal medyanın çok daha anlamlı bir hayata teşvik etmesi için uğraşanlar da var. Hem de bu yeni sosyal medya fenomenleri çoktan moda dünyasının da gözdesi olmuş