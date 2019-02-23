Bilinçli fenomenler devri
İngiltere hükümetinin açıkladığı son rapora göre hızlı tüketim ürünleri dünyanın sonunu getiriyor. Bu durumun bu kadar kötüleşmesinin nedenlerinden biriyse sosyal medya fenomenleri. Bir de buna tepki gösteren yeni nesil sosyal medya fenomenleri var
Giriş Tarihi: 23.02.2019
10:01
Güncelleme Tarihi: 23.02.2019
10:13
İngiltere hükümetinin açıkladığı son rapora göre hızlı tüketim ürünleri dünyanın sonunu getiriyor. Bu durumun bu kadar kötüleşmesinin nedenlerinden biriyse sosyal medya fenomenleri. Bir de buna tepki gösteren yeni nesil sosyal medya fenomenleri var
Elimde Nike, Burberry ve BMW gibi global markalara danışmanlık yapan gazeteci James Wallman'ın son kitabı İstif Çağı... Kitapta eşyada boğulmanın maddi ve manevi zararlarından bahsediliyor. "Yiyerek insanın kendisine zarar vermesi neyse, ihtiyaç olmayan eşyaya sahip olmak da bizlere başka bir açıdan en az o kadar büyük bir zarar veriyor. Evrimsel, çevresel ve sayısız çalışmayla bu anlatılıyor olmasına rağmen eşya yığınları arasında gömülü yaşayıp mutlu olmaya çalışıyoruz" yorumu yapılıyor.
Bu kitaba ara verip takip ettiğim Instagram hesaplarına göz gezdireyim diyorum. Her hesapta her gün sayısız kıyafet paylaşılıyor. Gelen hediyeler, dolapta duran parçalar, alışveriş listesine eklenenler... Bu da yetmiyor alışveriş tüyoları veriliyor ve linklerden otomatik olarak alışveriş sitelerine yönlendiriliyorsunuz. Kabul ediyorum. Dev bir ekonomi... Bu hafta Huffington Post gazetesi; lüzumsuz alışveriş yapmaya yönlendiren
sosyal medya fenomenlerine karşı uyanık olunması gerektiğini boşuna yazmadı. Çünkü hızlı tükettiğimiz ve sonra çöpe attığımız tekstil ürünleri artık kontrol edilemez boyutta dünyaya zarar veriyor.
Gazete bu durumu
İngiltere hükümetinin yaptığı Atık Kaynaklar Eylem Planı isimli rapora dayandırıyor. Rapora göre 2050 yılına kadar salınan zararlı karbondioksit gazı emisyonun dörtte birinin sebebi bizim hızlı tekstil tüketimimiz olacak. "Peki tüm bunlarda sosyal medya fenomenlerinin de ne suçu var?" diye soracak olursanız denklem çok basit. Hızlı ve ucuz moda üretimi yaptıran markalar, bu ürünlerin tanıtımını sosyal medya fenomenleri üzerinden yapıyor.
Her gün farklı pazarlama stratejileriyle takipçilerinin karşısına çıkan
sosyal medya fenomenleri bu hızlı tüketim çılgınlığını körüklüyor. Ve ne yazık ki olan dünyaya oluyor. Tabii ki sosyal medya hesaplarını sadece para kazanmak için kullanmayanlar da yok değil. Bu duruma tepki veren ve sosyal medyanın çok daha anlamlı bir hayata teşvik etmesi için uğraşanlar da var. Hem de bu yeni sosyal medya fenomenleri çoktan moda dünyasının da gözdesi olmuş
AMBER VALLETTA
Doğa dostu internet alışveriş sitesi kurdu
1974 doğumlu ABD'li süpermodel Amber Valletta, aktivist kimliğiyle tanınan isimlerden. Enerji santrallerine karşı sayısız gösteriye katılan Valletta şimdi doğa dostu ürünlerin satıldığı Master&Muse isimli bir internet sitesinin sahibi.
Sosyal medya hesabından da sürekli olarak çevreci bir tüketim anlayışının benimsenmesi yönünde haberler paylaşıyor