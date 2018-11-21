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son yılların en büyük stil ikonlarından birisi haline geldi!

Giriş Tarihi: 21.11.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 11:36
Bloggerken son yılların en büyük stil ikonlarından birisi haline geldi!

2009'da kurduğu the Blonde Salad isimli blog sitesiyle ismini dünyaya duyuran İtalyan blogger , son yılların en büyük stil ikonlarından birisi haline geldi.

Bloggerken son yılların en büyük stil ikonlarından birisi haline geldi!

Şimdilerde 15 milyonun üzerinde takipçisi olan Instagram hesabında rapçi eşi Fedez ve bebeğiyle birlikte neredeyse hayatının her anını gözler önünde yaşayan 'nin her giydiği, her paylaşımı olay.

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Bloggerken son yılların en büyük stil ikonlarından birisi haline geldi!
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Bloggerken son yılların en büyük stil ikonlarından birisi haline geldi!
Bloggerken son yılların en büyük stil ikonlarından birisi haline geldi!
Bloggerken son yılların en büyük stil ikonlarından birisi haline geldi!

Dünyanın en çok takip edilen bloggerlarından birisi haline gelen İtalyan blogger 'nin biraz savurgan, oldukça gösterişli ve fazlasıyla İtalyan stilini mercek altına aldık. İşte Chiara Ferragni'nin en unutulmaz stil anları

Bloggerken son yılların en büyük stil ikonlarından birisi haline geldi!

stilinde yeni şeyler denemek konusunda son derece cüretkar. Renkler ve aksesuar seçiminde oldukça savurgan davranan Chiara'yı neon renklerle, payetler içinde, takmış takıştırmış halde görmeniz muhtemel. Bu yüzden gerçek bir trendsetter olduğunu söyleyebiliriz.

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