Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Bloggerken son yılların en büyük stil ikonlarından birisi haline geldi!

Bloggerken son yılların en büyük stil ikonlarından birisi haline geldi!

2009'da kurduğu the Blonde Salad isimli blog sitesiyle ismini dünyaya duyuran İtalyan blogger , son yılların en büyük stil ikonlarından birisi haline geldi.

Giriş Tarihi: 19.01.2019 11:41 Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 11:43
Bloggerken son yılların en büyük stil ikonlarından birisi haline geldi!

Şimdilerde 15 milyonun üzerinde takipçisi olan Instagram hesabında rapçi eşi Fedez ve bebeğiyle birlikte neredeyse hayatının her anını gözler önünde yaşayan 'nin her giydiği, her paylaşımı olay.

Bloggerken son yılların en büyük stil ikonlarından birisi haline geldi!

Dünyanın en çok takip edilen bloggerlarından birisi haline gelen İtalyan blogger 'nin biraz savurgan, oldukça gösterişli ve fazlasıyla İtalyan stilini mercek altına aldık. İşte Chiara Ferragni'nin en unutulmaz stil anları

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bloggerken son yılların en büyük stil ikonlarından birisi haline geldi!

stilinde yeni şeyler denemek konusunda son derece cüretkar. Renkler ve aksesuar seçiminde oldukça savurgan davranan Chiara'yı neon renklerle, payetler içinde, takmış takıştırmış halde görmeniz muhtemel. Bu yüzden gerçek bir trendsetter olduğunu söyleyebiliriz.

Bloggerken son yılların en büyük stil ikonlarından birisi haline geldi!

Moda haftalarının aranan yüzleri arasında yer alan , iddialı kombinleriyle tüm gözleri her daim üzerine çevirebilir.

Bloggerken son yılların en büyük stil ikonlarından birisi haline geldi!

Stil ikonluğu konusunda kendini kanıtlamış olsa da Chiara'nın savurgan stili zaman zaman rüküş görünmesine yol açabiliyor.

Bloggerken son yılların en büyük stil ikonlarından birisi haline geldi!

İşte Chiara'nın akıllara kazınan stil halleri...

Bloggerken son yılların en büyük stil ikonlarından birisi haline geldi!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİZE ULAŞIN