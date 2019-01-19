Bloggerken son yılların en büyük stil ikonlarından birisi haline geldi!

2009'da kurduğu the Blonde Salad isimli blog sitesiyle ismini dünyaya duyuran İtalyan blogger Chiara Ferragni, son yılların en büyük stil ikonlarından birisi haline geldi. Şimdilerde 15 milyonun üzerinde takipçisi olan Instagram hesabında rapçi eşi Fedez ve bebeğiyle birlikte neredeyse hayatının her anını gözler önünde yaşayan Chiara Ferragni'nin her giydiği, her paylaşımı olay. Dünyanın en çok takip edilen bloggerlarından birisi haline gelen İtalyan blogger Chiara Ferragni'nin biraz savurgan, oldukça gösterişli ve fazlasıyla İtalyan stilini mercek altına aldık. İşte Chiara Ferragni'nin en unutulmaz stil anları Chiara Ferragni stilinde yeni şeyler denemek konusunda son derece cüretkar. Renkler ve aksesuar seçiminde oldukça savurgan davranan Chiara'yı neon renklerle, payetler içinde, takmış takıştırmış halde görmeniz muhtemel. Bu yüzden gerçek bir trendsetter olduğunu söyleyebiliriz. Moda haftalarının aranan yüzleri arasında yer alan Chiara Ferragni, iddialı kombinleriyle tüm gözleri her daim üzerine çevirebilir. Stil ikonluğu konusunda kendini kanıtlamış olsa da Chiara'nın savurgan stili zaman zaman rüküş görünmesine yol açabiliyor. İşte Chiara'nın akıllara kazınan stil halleri...