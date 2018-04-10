Bu besinler sivilceye sebep oluyor!

Sivilce yalnızca ergenleri ve genç yaştakileri tehdit eden bir unsur değil. Her yaşta kişide görülebilecek sivilcelerin en büyük sebepleri arasında tüketilen besinler yer alıyor. Bu besinleri hayatınızdan çıkararak sivilce riskini önemli oranda azaltabilirsiniz. Sivilceye neden olan besin türlerine gelin birlikte göz atalım.