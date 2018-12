Daha 20 yaşında Prens Charles ile evlenerek Galler Prensesi oldu. 80'lerin en çok takip edilen isimlerinden Diana; her giydiği kıyafet, her yaptığı hareket, her taktığı aksesuar ile girdiği her ortamda ilgiyi üzerine toplayan bir ışık olarak görülüyordu.