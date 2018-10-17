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Bu şekildeyse asla yemeyin!

Giriş Tarihi: 17.10.2018 11:09 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 11:35
Bu şekildeyse asla yemeyin!

Sağlıklı bir beslenme programında yer alması gerektiği konusunda hemfikir olduğumuz marul, yumurta, domates gibi besinler, Food and Drug Administration'ın yayımladığı en riskli yiyecekler arasında üst sıralarda yer buluyor.

Bu şekildeyse asla yemeyin!

US FDA, risk gurubundaki bu yiyeceklerin iyi temizlenmiş ve bakterileri etkisiz hale getirilmiş şekilde tüketilmesini öneriyor.

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Bu şekildeyse asla yemeyin!

Yer fıstığı besin alerjilerine bağlı ölümlerin başında yer fıstığa alerjisi olanlardan kaynaklanıyor.

Bu şekildeyse asla yemeyin!

Time'ın haberine göre 1997 ile 2002 yılları arasında, çocuklarda, yer fıstığı alerjisinin görülme sıklığı iki katına çıktı.

Bu şekildeyse asla yemeyin!

Ackee Meyvesi Jamaika'da yetişen bu lezzetli, ama bir o kadar da zehirli meyve, vitaminler ve protein açısından zengin olsa da, iyice olgunlaşmadan tüketildiğinde karaciğerinizden glikozun salınmasını engeller ve ölüme neden olur.

Bu şekildeyse asla yemeyin!

Sosis, yapılan araştırmalara göre, çocuklarda boğulma tehlikesi arz ediyor. 10 yaş altı çocuklarda görülen beslenmeye bağlı boğulmaların yüzde yirmisi sosisler yüzünden meydana geliyor.

Bu şekildeyse asla yemeyin!

Ton Balığı Dünya üzerinde en yaygın tüketilen balık türlerinden olan Ton Balığı da risk grubuna dahil.

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