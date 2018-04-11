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Bu yöntem ları anında yok ediyor!

Giriş Tarihi: 11.04.2018 16:11 Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 16:15
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Bu yöntem ları anında yok ediyor!
Bu yöntem siyah noktaları anında yok ediyor!

lar çoğunlukla yağlı ciltlerde görünüyor. Siyah noktaların oluşma sebebi ise gözeneklerin tıkanarak hava almaması. Her ciltte oluşan siyah noktalar kendi kendine geçmediği için detaylı bir yapmak gerekiyor. İşte siyah noktalarınızı yok ederek tekrar oluşmasını engelleyen harika maskeler…

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Bu yöntem ları anında yok ediyor!
Bu yöntem siyah noktaları anında yok ediyor!

KARBONAT

Karbonat sivilcelerin giderilmesinde olduğu kadar lardan kurtulmak için de etkili bir silah. Bunun sebebi aslında basit, karbonat küçük granüllü yapısı ile doğal bir peeling işlevi görüyor. Üstelik çok hesaplı! 2 yemek kaşığı karbonatı maden suyu ile karıştırıp macun haline getirin. Ciltteki sorunlu bölgelere masaj yaparak uygulayın. Ilık suyla durulamadan önce birkaç dakika kurumasını bekleyin. Bu karışımı haftada bir ya da iki kere uygularsanız faydasını göreceksiniz.

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Bu yöntem ları anında yok ediyor!
Bu yöntem siyah noktaları anında yok ediyor!

LİMON SUYU

lar açık ve tıkanmış gözeneklerin havayla teması ile oluştuğu için bu noktaları "küçültmek" biraz işinizi kolaylaştırabilir. Limon suyunun sıkılaştırıcı özelliği bu iş için biçilmiş kaftan gibi gözükse de geçici olarak cildi beyazlatıp güneşe karşı hassasiyet yaratabilir. Bu yüzden limon metodunu yaz mevsiminde deneyecekseniz bir daha düşünün. Eğer hassas bir cildiniz varsa limon suyunu mutlaka temiz su ya da gül suyu ile karıştırarak inceltin. 1 limonu küçük bir kavanoza sıkın, pamuğu limon suyuna batırın. Pamuğun sadece nemlenmesi yeterli. Problemli bölgelere uyguladıktan 20 dakika sonra durulayın. Hatırlatmakta fayda var, limon suyu bazen yüzünüzü yakabilir. Göz bölgenizden, yaralarınızdan mutlaka uzak tutun.

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Bu yöntem ları anında yok ediyor!
Bu yöntem siyah noktaları anında yok ediyor!

YEŞİL ÇAY

Sivilceye meyilli ciltler yeşil çayı çok sever. İçindeki antioksidanlar fazla yağı temizlemeye yardımcı olup ciltteki iltihabı azaltır. Bunun için gerekli olan tek şey sabahları demleyeceğiniz yeşil çay! Yeşil çayın soğumasını bekleyip ların üzerine sürün. En az 10 dakika kurumasını bekleyin ve durulayın. Ardından nemlendiricinizi uygulamayı unutmayın.

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Bu yöntem ları anında yok ediyor!
Bu yöntem siyah noktaları anında yok ediyor!

ŞEKER

Evde kolayca bulabileceğiniz beyaz ya da esmer şeker ile yapılan bu peeling cüzdanınızı da yakmayacak. 1 bardak şekeri 4 kaşık jojoba yağı ile kavanoza ekleyip güzelce karıştırın. Parmaklarınızla ıslak cilde nazikçe masaj yaparak uygulayın. Durulayıp nemlendirin. Cildinizde hassasiyet yaratmamak için haftada en fazla 2-3 kez uygulayın. Karanlık bir yerde saklayın. İçindeki yağ sayesinde ömrü de uzun olacaktır. Cildimizdeki koruyucu sebuma benzerliğinden ötürü jojoba yağını tercih ettik fakat elinizdeki badem yağı, zeytinyağı gibi başka faydalı yağları da değerlendirebilirsiniz.

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Bu yöntem ları anında yok ediyor!
Bu yöntem siyah noktaları anında yok ediyor!

BUHAR BANYOSU

Suyu kaynatıp bir kaseye boşaltın. Buharın cilde daha iyi etki etmesi ve cilde hapsolması için başınıza büyük bir havlu dolayın ve kaseye doğru eğilin. Kaseye 30 cm'den fazla yaklaşmak yanmanıza sebebiyet verebileceği için çok dikkatli olmalısınız. Yaklaşık 10 dakika sonra yüzünüzü ılık suyla durulayıp temiz bir havluyla nazikçe silin. Ardından nemlendirici uygulamayı unutmayın. Haftada 1 kere tekrarlamak yeterli.

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Bu yöntem ları anında yok ediyor!
Bu yöntem siyah noktaları anında yok ediyor!

KİL

İçerdiği zengin mineraller nedeniyle kil çağlar boyu cilt hastalıklarını iyileştirmek için kullanılıyor. Kil maskesi, biriken kiri gözeneklerden arındırarak, cildin tüm bu mineralleri hemen emmesini sağlıyor. Ayrıca kan dolaşımı hızlanan cilt daha canlı görünüyor. Cilt kuruluğunu önlemek için maskeyi duruladıktan hemen sonra nemlendirici kullanmakta fayda var. Cildinizin hassasiyet derecesine göre maskenize sirke ya da gül suyu karıştırarak maksimum etki sağlayabilirsiniz.

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