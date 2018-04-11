Bu yöntem siyah noktaları anında yok ediyor!

LİMON SUYU

Siyah noktalar açık ve tıkanmış gözeneklerin havayla teması ile oluştuğu için bu noktaları "küçültmek" biraz işinizi kolaylaştırabilir. Limon suyunun sıkılaştırıcı özelliği bu iş için biçilmiş kaftan gibi gözükse de geçici olarak cildi beyazlatıp güneşe karşı hassasiyet yaratabilir. Bu yüzden limon metodunu yaz mevsiminde deneyecekseniz bir daha düşünün. Eğer hassas bir cildiniz varsa limon suyunu mutlaka temiz su ya da gül suyu ile karıştırarak inceltin. 1 limonu küçük bir kavanoza sıkın, pamuğu limon suyuna batırın. Pamuğun sadece nemlenmesi yeterli. Problemli bölgelere uyguladıktan 20 dakika sonra durulayın. Hatırlatmakta fayda var, limon suyu bazen yüzünüzü yakabilir. Göz bölgenizden, yaralarınızdan mutlaka uzak tutun.