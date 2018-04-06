Bu yöntemle selülitlerden tek seferde kurtulun!

Genellikle bacak ve kalça kısmında oluşan selülit, kışın o kadar sorun edilmese de yaz aylarının yaklaşmasıyla en büyük problemlerden biri haline gelir. Peki, evde selülit için ne yapabilirsiniz? İşte evde yosun ile yapabileceğiniz doğal selülit maskeleri...