Bu yöntemle selülitlerden tek seferde kurtulun!

Genellikle bacak ve kalça kısmında oluşan selülit, kışın o kadar sorun edilmese de yaz aylarının yaklaşmasıyla en büyük problemlerden biri haline gelir. Peki, evde selülit için ne yapabilirsiniz? İşte evde yosun ile yapabileceğiniz doğal selülit maskeleri... Selülit kilo alıp verilerek vücudun çatlaması ve portakal kabuğu gibi görünmesine denir. Evde yapacağınız basit yosun maskeleri ile selülit sorununuzu çözebilirsiniz. İşte evde yapacağınız selülit maskeleri... EV YAPIMI YOSUN PEELİNGİ MALZEMELER: 3 yemek kaşığı çekilmiş su yosunu, Bir damla esansiyel yağ 60 ml zeytinyağı, HAZIRLANIŞI: Tüm malzemeleri bir kabın içinde iyice karıştırın ve cam bir kavanozun içine koyun. Duşa girmeden önce selülitli bölgeye 10-15 dakika masaj yaparak uygulayın, duştan sonrada aynı bölgeye nemlendirici sürün. Bu karışımı her gün kullanabilirsiniz. EV YAPIMI YOSUN MASKESİ MALZEMELER: 20 gram çekilmiş su yosunu 60 ml misket limon suyu 125 ml yeşil kil 1 yemek kaşığı bal 3 yemek kaşığı sıcak su HAZIRLANIŞI: Su yosunu ve kili bir kabın içinde karıştırın. Limon suyu, bal ve sıcak suyu da üstüne ekleyerek iyice karıştırın. Karışım hazır olduktan sonra haftada bir kez duş almadan yarım saat önce selülitli bölgeye sürün ve streç film ile sarın.