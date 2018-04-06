Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bu yöntemle lerden tek seferde kurtulun!

Giriş Tarihi: 06.04.2018 11:42 Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 11:44
  • 1
  • 6
Bu yöntemle lerden tek seferde kurtulun!
Bu yöntemle selülitlerden tek seferde kurtulun!

Genellikle bacak ve kalça kısmında oluşan , kışın o kadar sorun edilmese de yaz aylarının yaklaşmasıyla en büyük problemlerden biri haline gelir. Peki, evde selülit için ne yapabilirsiniz? İşte evde yosun ile yapabileceğiniz doğal selülit maskeleri...

  • 2
  • 6
Bu yöntemle lerden tek seferde kurtulun!
Bu yöntemle selülitlerden tek seferde kurtulun!

kilo alıp verilerek vücudun çatlaması ve portakal kabuğu gibi görünmesine denir. Evde yapacağınız basit yosun maskeleri ile selülit sorununuzu çözebilirsiniz. İşte evde yapacağınız selülit maskeleri...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 6
Bu yöntemle lerden tek seferde kurtulun!
Bu yöntemle selülitlerden tek seferde kurtulun!

EV YAPIMI YOSUN PEELİNGİ

MALZEMELER:

  • 3 yemek kaşığı çekilmiş su yosunu,
  • Bir damla esansiyel yağ
  • 60 ml zeytinyağı,
  • 4
  • 6
Bu yöntemle lerden tek seferde kurtulun!
Bu yöntemle selülitlerden tek seferde kurtulun!

HAZIRLANIŞI:

Tüm malzemeleri bir kabın içinde iyice karıştırın ve cam bir kavanozun içine koyun. Duşa girmeden önce li bölgeye 10-15 dakika masaj yaparak uygulayın, duştan sonrada aynı bölgeye nemlendirici sürün. Bu karışımı her gün kullanabilirsiniz.

  • 5
  • 6
Bu yöntemle lerden tek seferde kurtulun!
Bu yöntemle selülitlerden tek seferde kurtulun!

EV YAPIMI YOSUN MASKESİ

MALZEMELER:

  • 20 gram çekilmiş su yosunu
  • 60 ml misket limon suyu
  • 125 ml yeşil kil
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 3 yemek kaşığı sıcak su

  • 6
  • 6
Bu yöntemle lerden tek seferde kurtulun!
Bu yöntemle selülitlerden tek seferde kurtulun!

HAZIRLANIŞI:

Su yosunu ve kili bir kabın içinde karıştırın. Limon suyu, bal ve sıcak suyu da üstüne ekleyerek iyice karıştırın. Karışım hazır olduktan sonra haftada bir kez duş almadan yarım saat önce li bölgeye sürün ve streç film ile sarın.

BİZE ULAŞIN