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gruplarına göre makyajı önerileri!

Giriş Tarihi: 05.12.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 05.12.2018 09:34
Burç gruplarına göre yılbaşı makyajı önerileri!

İDDİALI ATEŞ GRUBU TERCİHİNİ KIRMIZI VE SİYAHTAN YANA KULLANMALI

Ateş grubunda yer alan ve iddialı görünmeyi seven Koç, Aslan ve Yay burcu kadınlarına gözlerin ve dudakların ön planda olacağı belirgin ve koyu tonlarda bir makyaj öneriyoruz. Bu kapsamda daha belirgin kaşlar, gözler ve dudaklar için keskin belirginlik kazandıran ürünleri kullanabilirsiniz.

- DUDAK: Bazı koleksiyon ürünlerde bulunan çift faraflı dudak kalemi ile dudaklarınıza hem kontür hem de ruj uygulaması yapabilirsiniz.

- GÖZ: Bir ucu eyeliner diğer ucu konik şekilde olan Kajal göz kalemi ise gözlerinizde yoğun, keskin ve kışkırtıcı bir iz bırakmanıza yardımcı oluyor. Kaş uygulamalarında devrim yaratan ürünler ile kaşlarınızı dolgunlaştırıp belirginleştirerek makyajınızı tamamlayabilirsiniz.

Burç gruplarına göre yılbaşı makyajı önerileri!

ÖZGÜRLÜKLERİNE DÜŞKÜN HAVA GRUBU BURÇLARI YÜZ HATLARINI ÖNE ÇIKARMALI

İkizler, Terazi ve Kova kadınları genel olarak oval yüz hatlarına sahip oluyor. Kontur Paleti, yüz hatlarının görünümünü belirginleştirmeye yardımcı oluyor.

- Burun ve çene hattını kontürlemek, gölgelendirmek, şekillendirmek ve aydınlatarak ön plana çıkarmak için kontür paletleri mükemmel bir ürün olma özelliği taşıyor.

- Eğer bir hava grubu kadınıysanız, kaşlarınızı da ön plana çıkararak daha dikkat çekici bir görünüme sahip olabilirsiniz. Belirgin ve göz alıcı kaşlar için kaş kalemi sayesinde kaşlardaki boşlukları doldururken her cilt tipine uygun seçenekleri ile doğal ve belirgin kaşlar elde etmenize yardımcı olabilir.

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Burç gruplarına göre yılbaşı makyajı önerileri!

PASTEL TONLARININ HAKİMİ TOPRAK BURÇLARI

Sadelikten yana oldukları için genelde "yok gibi" makyaj tercih eden Boğa, Başak ve Oğlak burçları pastel tonlarını en sık kullanan burçlar olma özelliği taşıyor.

- Bir toprak grubu burcu kadını olarak dudaklarınızı pastel tonlarla yumuşatıp gözlerinizde de daha sıcak tonlar kullanmak sizin için en ideali olabilir.

- Pudra ve toprak tonları ile yumuşak bir ifade sunup far paleti ile bakışlarda güçlü bir etki bırakmanıza yardımcı oluyor. Mat ve parlak far paletleri de özel günlerde özel bir göz makyajı yapmanıza imkan sunuyor. Yüzünüze aydınlık bir görünüm kazandırmak için de ışıltılı bir pudra tercih edebilirsiniz.

- Makyajı sabitleyerek gün boyu kalıcılık sağlayan pudra, özel formulü sayesinde makyajların korkulu rüyası cilt yağlanmalarını da engellemeye yardımcı oluyor.

- Yeni yılda makyajına biraz da ışıltı eklemek isteyenler de ışıltılı renkli likit aydınlatıcı tercih edebilir. Bazı likit aydınlatıcılarda bulunan mor renginin en güzel tonlarından lilanın enerjisini makyajınıza taşıyabileceğiniz likit aydınlatıcı tek başına kullanılabileceği gibi fondöten ya da vücut losyonu gibi diğer ürünlerle karıştırarak yüze ve vücuda uygulanabiliyor.

Burç gruplarına göre yılbaşı makyajı önerileri!

SU GRUBUNUN TERCİHİ ROMANTİK BİR MAKYAJ

Duyguların burçları olan Yengeç, Balık ve Akrep'in toplandığı su grubunda ise makyaj tarzı olarak romantiklik hakim. Toprak grubu gibi sadelik ve duruluktan hoşlanan su grubu burçları yuvarlak yüz hatlarını ortaya çıkaracak soft tonlarda bir makyaj uygulaması tercih edebilir.

- Siz de makyajınızda duru bir güzellik arayan su grubu burçlarındansanız krem göz farı ile kolay ve çekici bir göz makyajı yapabilirsiniz. Krem farınızı yine jel göz kalemleriyle farklılaştırabilirsiniz.

- Pürüzsüz yapısı ile kolay sürülebilen krem göz kalemleri sıradışı renk seçenekleriyle makyajınıza farklılık katabilirsiniz.

- Makyajınıza son dokunuşu yine kaş kalemlerinden biriyle yaparak göz alıcı bir görünüme kavuşabilirsiniz.

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