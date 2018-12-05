Burç gruplarına göre yılbaşı makyajı önerileri!

İDDİALI ATEŞ GRUBU TERCİHİNİ KIRMIZI VE SİYAHTAN YANA KULLANMALI

Ateş grubunda yer alan ve iddialı görünmeyi seven Koç, Aslan ve Yay burcu kadınlarına gözlerin ve dudakların ön planda olacağı belirgin ve koyu tonlarda bir makyaj öneriyoruz. Bu kapsamda daha belirgin kaşlar, gözler ve dudaklar için keskin belirginlik kazandıran ürünleri kullanabilirsiniz.

- DUDAK: Bazı koleksiyon ürünlerde bulunan çift faraflı dudak kalemi ile dudaklarınıza hem kontür hem de ruj uygulaması yapabilirsiniz.

- GÖZ: Bir ucu eyeliner diğer ucu konik şekilde olan Kajal göz kalemi ise gözlerinizde yoğun, keskin ve kışkırtıcı bir iz bırakmanıza yardımcı oluyor. Kaş uygulamalarında devrim yaratan ürünler ile kaşlarınızı dolgunlaştırıp belirginleştirerek yılbaşı makyajınızı tamamlayabilirsiniz.