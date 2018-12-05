Burç gruplarına göre yılbaşı makyajı önerileri!

PASTEL TONLARININ HAKİMİ TOPRAK BURÇLARI
Sadelikten yana oldukları için genelde "yok gibi" makyaj tercih eden Boğa, Başak ve Oğlak burçları pastel tonlarını en sık kullanan burçlar olma özelliği taşıyor.
- Bir toprak grubu burcu kadını olarak dudaklarınızı pastel tonlarla yumuşatıp gözlerinizde de daha sıcak tonlar kullanmak sizin için en ideali olabilir.
- Pudra ve toprak tonları ile yumuşak bir ifade sunup far paleti ile bakışlarda güçlü bir etki bırakmanıza yardımcı oluyor. Mat ve parlak far paletleri de özel günlerde özel bir göz makyajı yapmanıza imkan sunuyor. Yüzünüze aydınlık bir görünüm kazandırmak için de ışıltılı bir pudra tercih edebilirsiniz.
- Makyajı sabitleyerek gün boyu kalıcılık sağlayan pudra, özel formulü sayesinde makyajların korkulu rüyası cilt yağlanmalarını da engellemeye yardımcı oluyor.
- Yeni yılda makyajına biraz da ışıltı eklemek isteyenler de ışıltılı renkli likit aydınlatıcı tercih edebilir. Bazı likit aydınlatıcılarda bulunan mor renginin en güzel tonlarından lilanın enerjisini makyajınıza taşıyabileceğiniz likit aydınlatıcı tek başına kullanılabileceği gibi fondöten ya da vücut losyonu gibi diğer ürünlerle karıştırarak yüze ve vücuda uygulanabiliyor.