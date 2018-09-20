Burcunuza göre sizi yansıtan stiller!

3.İKİZLER

İkizler tıpkı kişiliklerinde olduğu gibi tarzlarında da değişkenler. Topuklu ayakkabı giydiklerindeki özgüveni sıradan spor ayakkabılarla da hissedebilirler. Aksesuar kullanmayı çok severler ancak bu da yine ruh halleriyle değişiklik gösterebilir. Sabit bir tarzda kalmaları mümkün değildir. Çanta ve ayakkabılar ise en büyük silahları, bu yüzden her zaman yeterince ve her tarzda çanta ve ayakkabıları vardır. Onlar için stillerinin kilidi çanta ve ayakkabılar.

