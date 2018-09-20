Burcunuza göre sizi yansıtan stiller!

Burçlar karakterimizi belirlerken hayatımızla ilgili birçok şeye de etki ediyor aslında. Özellikle tarzımız, vazgeçemediğimiz alışveriş tutkumuz ya da tam tersine alışverişten nefret etmemizde burcumuzun katkısı büyük olabilir. İşte burç özelliklerine göre stiller… 1.KOÇ Koç burçları yaratıcı ve havalı olmayı severler. Aşırı mini ya da gösterişli baskılı kıyafetler gibi uçlarda giyinmeyi sevmezler. Genellikle sade ve uyumlu olmayı isterler. Farkları ise bu sade tarzlarını trend belirleyici parçalarla birleştirmeleridir. Yapmaları gereken klasik parçalarla kilit parçaları bir araya getirmektir sadece ve her zaman bunu en iyi şekilde yapmayı başarırlar. Dikkatlerini üzerine çekerken asla abartıya kaçmazlar. 2.BOĞA Boğa burçları konforlarına çok önem verirler ancak bu asla şık olmayacakları anlamına gelmez. Kot pantolonlarından vazgeçmezler ve onları en havalı spor ayakkabılarla birleştirirler.Kendilerini rahat ama iddialı parçalarla göstermeyi tercih ederler. Neon kazaklar, havalı spor ayakkabılar ve desenli parçalar tam da onlara göredir. 3.İKİZLER İkizler tıpkı kişiliklerinde olduğu gibi tarzlarında da değişkenler. Topuklu ayakkabı giydiklerindeki özgüveni sıradan spor ayakkabılarla da hissedebilirler. Aksesuar kullanmayı çok severler ancak bu da yine ruh halleriyle değişiklik gösterebilir. Sabit bir tarzda kalmaları mümkün değildir. Çanta ve ayakkabılar ise en büyük silahları, bu yüzden her zaman yeterince ve her tarzda çanta ve ayakkabıları vardır. Onlar için stillerinin kilidi çanta ve ayakkabılar. 4.YENGEÇ Klasiklerden yana olan Yengeç burçları, kırmızı ve fildişi gibi renkleri çok severler. Oldukça zarif ve romantik bir tarzları vardır. Bu zarifliği günlük parçalarla birleştirirler. Trendleri takip ederek uygun renk ve desenlerle birleştirirler. Yapılı çantalar ve zarif küpeler en sevdikleri parçalardır. 5.ASLAN Meydan okuyan, renkli ve canlı bir tarzları olan Aslan korkusuz giyinmekten hoşlanırlar. Aynı zamanda tarzlarına yaratıcılıklarını da katarlar. Cesur desenler ve aksesuarlarla bir ortama girdiklerin anında dikkat çekmek isterler ve çoğu zaman tarzlarıyla bunu başarırlar. Aslan burçlarının tarzları abartının ötesinde gösterişli ve iddialıdır. 6. BAŞAK Başak burçları çekici ve zarif parçaları çok severler. Tarzlarına yaratıcı dokunuşlar yapmak imzaları gibidir. Feminen parçalar ise vazgeçilmezlerindendir. Vintage dükkanlarda ise genellikle Başak burçlarını görürsünüz çünkü eski olan birçok parça zariftir. Pastel tonlar, aksesuarda ise sıra dışı renkler kullanabilirler.