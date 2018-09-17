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konulduğunda hastalık saçan besinler

Giriş Tarihi: 17.09.2018 10:14 Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 10:30
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konulduğunda hastalık saçan besinler
Buzdolabına konulduğunda hastalık saçan besinler

Yiyecek ve içeceklerin bozulmaması için en çok alınan tedbir buzdolabında saklamaktır. Ama bazı yiyecekler için durum tam tersi.

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konulduğunda hastalık saçan besinler
Buzdolabına konulduğunda hastalık saçan besinler

Yiyecek içecekler ve hatta ojeden parfüme kadar birçok ürünün bozulmasını engellemek için buzdolabında muhafaza edilir.

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konulduğunda hastalık saçan besinler
Buzdolabına konulduğunda hastalık saçan besinler

Bilmeden buzdolabında sakladığımız bu ürünler hemen bozulmaya başlıyor. Bozulduğu anlaşılmadığı için tüketildiğinde hastalıklara sebep oluyor.

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konulduğunda hastalık saçan besinler
Buzdolabına konulduğunda hastalık saçan besinler

Fakat çok bilinmese de bu durumun istisnaları mevcuttur. İşte buzdolabında tutulmaması gerekenler...

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konulduğunda hastalık saçan besinler
Buzdolabına konulduğunda hastalık saçan besinler

DOMATES

Hemen herkesin bozulmaması için buzdolabında sakladığı domatesler aslında buzdolabı sayesinde tadından ödün veriyor.

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konulduğunda hastalık saçan besinler
Buzdolabına konulduğunda hastalık saçan besinler

Adeta kumlu hale gelen yapısı tadını da bozuyor. Hızla yumuşamaya başladığı için bakteriler oluşur ve öyle tüketildiğinde sağlık sorunlarına neden olur.

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konulduğunda hastalık saçan besinler
Buzdolabına konulduğunda hastalık saçan besinler

PATATES

Buzdolabında tutulan patatesin tadı ve dokusu kötü etkilenir. Yavaş yavaş bozulmaya başlar fakat buzdolabında olduğu için görüntüsünde bir değişme olmaz.

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