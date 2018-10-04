Çamaşır makinenizin içine birkaç top alüminyum folyo atın sonuca inanamayacaksınız...

ÇAMAŞIR MAKİNENİZİ TEMİZLEMEK İÇİN AĞIZ GARGARASI KULLANIN Çamaşır makinelerinin etkili çalışabilmesi için düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerekir. Dezenfekte etmek için alabileceğiniz özel deterjanlardan çok daha ucuz ve pratik bir yol ağız gargarası kullanmaktır. Deterjanı koyduğunuz alana yarım bardak ağız gargarası koyup yıkamayı başlattığınızda çamaşır makinenizde biriken zararlı bakterileri ve mantarları öldürmüş olacaksınız. ÇORAPLARINIZI YIKAMAK İÇİN ÖZEL YIKAMA FİLELERİ KULLANIN Çoraplarımın teki yine mi kayboldu? Diye sormaktan sıkıldıysanız özel yıkama fileleri satın alın. Küçük parçaları ve çorapları bu filelerin içinde yıkamak kayıp giysi probleminizi ortadan kaldıracaktır. ÇAMAŞIR MAKİNENİZE YIKAMA SIRASINDA ASPİRİN KOYARAK KIYAFETLERİNİZİ BEYAZLATIN Aspirinin içindeki salisilik asit beyaz kıyafetlerinizde oluşan sararmaları yok eder. Çamaşır makinenize birkaç aspirin tableti koymak kıyafetlerinizin beyaz kalmasını sağlayacaktır. ŞAPKALARINIZI BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKAYIN Şapkalarınızın şeklini kaybetmesini istemiyorsanız çamaşır makinesinde yıkamayın. Şapkalarınızı bulaşık makinesinin üst rafına koyup yıkarsanız formlarını koruduklarını göreceksiniz. KİRLİ ÇORAPLARINIZI SOĞUK SU İLE YIKAYIN Kirli çoraplarınızı sıcak su ile yıkamak çoraplarınızı kirlerden tamamen arındırmayacaktır. Kirli çoraplar için en iyi çözüm onları soğuk suda yıkamaktır. MAKYAJ LEKELERİNİ ÇIKARMAK İÇİN TIRAŞ KREMİ KULLANIN Giysilerinizdeki makyaj lekelerinin üstüne tıraş kremi sürüp yıkamaya atarsanız bu lekelerin yok olduğunu göreceksiniz. BEYAZ KIYAFETLERİNİZİ YIKARKEN YUMUŞATICI KULLANMAYIN Beyaz kıyafetlerinizi yıkarken yumuşatıcı kullanmak giysilerinizin parıl parıl beyaz olmasını önler. Amacınız beyaz kıyafetlerinizin rengini açma ise deterjan veya yumuşatıcı yerine beyazlatıcı ile yıkamalısınız.