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Çamaşır makinenizin içine birkaç top atın sonuca inanamayacaksınız...

Giriş Tarihi: 04.10.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 11:11
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Çamaşır makinenizin içine birkaç top atın sonuca inanamayacaksınız...
Çamaşır makinenizin içine birkaç top alüminyum folyo atın sonuca inanamayacaksınız...

ÇAMAŞIR MAKİNENİZİ TEMİZLEMEK İÇİN AĞIZ GARGARASI KULLANIN

Çamaşır makinelerinin etkili çalışabilmesi için düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerekir. Dezenfekte etmek için alabileceğiniz özel deterjanlardan çok daha ucuz ve pratik bir yol ağız gargarası kullanmaktır.

Deterjanı koyduğunuz alana yarım bardak ağız gargarası koyup yıkamayı başlattığınızda çamaşır makinenizde biriken zararlı bakterileri ve mantarları öldürmüş olacaksınız.

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Çamaşır makinenizin içine birkaç top atın sonuca inanamayacaksınız...
Çamaşır makinenizin içine birkaç top alüminyum folyo atın sonuca inanamayacaksınız...

ÇORAPLARINIZI YIKAMAK İÇİN ÖZEL YIKAMA FİLELERİ KULLANIN

Çoraplarımın teki yine mi kayboldu? Diye sormaktan sıkıldıysanız özel yıkama fileleri satın alın. Küçük parçaları ve çorapları bu filelerin içinde yıkamak kayıp giysi probleminizi ortadan kaldıracaktır.

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Çamaşır makinenizin içine birkaç top atın sonuca inanamayacaksınız...
Çamaşır makinenizin içine birkaç top alüminyum folyo atın sonuca inanamayacaksınız...

ÇAMAŞIR MAKİNENİZE YIKAMA SIRASINDA ASPİRİN KOYARAK KIYAFETLERİNİZİ BEYAZLATIN

Aspirinin içindeki salisilik asit beyaz kıyafetlerinizde oluşan sararmaları yok eder. Çamaşır makinenize birkaç aspirin tableti koymak kıyafetlerinizin beyaz kalmasını sağlayacaktır.

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Çamaşır makinenizin içine birkaç top atın sonuca inanamayacaksınız...
Çamaşır makinenizin içine birkaç top alüminyum folyo atın sonuca inanamayacaksınız...

ŞAPKALARINIZI BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKAYIN

Şapkalarınızın şeklini kaybetmesini istemiyorsanız nde yıkamayın. Şapkalarınızı bulaşık makinesinin üst rafına koyup yıkarsanız formlarını koruduklarını göreceksiniz.

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Çamaşır makinenizin içine birkaç top atın sonuca inanamayacaksınız...
Çamaşır makinenizin içine birkaç top alüminyum folyo atın sonuca inanamayacaksınız...

KİRLİ ÇORAPLARINIZI SOĞUK SU İLE YIKAYIN

Kirli çoraplarınızı sıcak su ile yıkamak çoraplarınızı kirlerden tamamen arındırmayacaktır. Kirli çoraplar için en iyi çözüm onları soğuk suda yıkamaktır.

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Çamaşır makinenizin içine birkaç top atın sonuca inanamayacaksınız...
Çamaşır makinenizin içine birkaç top alüminyum folyo atın sonuca inanamayacaksınız...

MAKYAJ LEKELERİNİ ÇIKARMAK İÇİN TIRAŞ KREMİ KULLANIN

Giysilerinizdeki makyaj lekelerinin üstüne tıraş kremi sürüp yıkamaya atarsanız bu lekelerin yok olduğunu göreceksiniz.

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Çamaşır makinenizin içine birkaç top atın sonuca inanamayacaksınız...
Çamaşır makinenizin içine birkaç top alüminyum folyo atın sonuca inanamayacaksınız...

BEYAZ KIYAFETLERİNİZİ YIKARKEN YUMUŞATICI KULLANMAYIN

Beyaz kıyafetlerinizi yıkarken yumuşatıcı kullanmak giysilerinizin parıl parıl beyaz olmasını önler. Amacınız beyaz kıyafetlerinizin rengini açma ise deterjan veya yumuşatıcı yerine beyazlatıcı ile yıkamalısınız.

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