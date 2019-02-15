Çamaşırlarınız yıkanırken makineye birkaç top alüminyum folyo atın sonuca inanamayacaksınız...
Çamaşırlarınız yıkanırken makineye birkaç top alüminyum folyo atın sonuca inanamayacaksınız...
Çamaşırlarınızı daha uzun süre, ilk günkü gibi kullanmak istiyorsanız bu önerilere kulan verin. Çamaşırlarımızı yıkarken yaptığımız hatalar onların çabuk deforme olmasına, solmasına sebep olabilir... Kolaylıkla uygulayabileceğiniz bu püf noktalarıyla çamaşırlarınız ilk günkü gibi kalsın...
Giriş Tarihi: 15.02.2019
10:01
Güncelleme Tarihi: 15.02.2019
10:12