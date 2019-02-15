Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Çamaşırlarınız yıkanırken makineye birkaç top alüminyum folyo atın sonuca inanamayacaksınız...

Çamaşırlarınız yıkanırken makineye birkaç top atın sonuca inanamayacaksınız...

Çamaşırlarınızı daha uzun süre, ilk günkü gibi kullanmak istiyorsanız bu önerilere kulan verin. Çamaşırlarımızı yıkarken yaptığımız hatalar onların çabuk deforme olmasına, solmasına sebep olabilir... Kolaylıkla uygulayabileceğiniz bu püf noktalarıyla çamaşırlarınız ilk günkü gibi kalsın...

Giriş Tarihi: 15.02.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 10:12
Çamaşırlarınız yıkanırken makineye birkaç top alüminyum folyo atın sonuca inanamayacaksınız...

ÇAMAŞIR MAKİNENİZİ TEMİZLEMEK İÇİN AĞIZ GARGARASI KULLANIN

makinelerinin etkili çalışabilmesi için düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerekir. Dezenfekte etmek için alabileceğiniz özel deterjanlardan çok daha ucuz ve pratik bir yol ağız gargarası kullanmaktır.

Çamaşırlarınız yıkanırken makineye birkaç top alüminyum folyo atın sonuca inanamayacaksınız...

Deterjanı koyduğunuz alana yarım bardak ağız gargarası koyup yıkamayı başlattığınızda makinenizde biriken zararlı bakterileri ve mantarları öldürmüş olacaksınız.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çamaşırlarınız yıkanırken makineye birkaç top alüminyum folyo atın sonuca inanamayacaksınız...

ÇORAPLARINIZI YIKAMAK İÇİN ÖZEL YIKAMA FİLELERİ KULLANIN

Çoraplarımın teki yine mi kayboldu? diye sormaktan sıkıldıysanız özel yıkama fileleri satın alın. Küçük parçaları ve çorapları bu filelerin içinde yıkamak kayıp giysi probleminizi ortadan kaldıracaktır.

Çamaşırlarınız yıkanırken makineye birkaç top alüminyum folyo atın sonuca inanamayacaksınız...

ÇAMAŞIR MAKİNENİZE YIKAMA SIRASINDA ASPİRİN KOYARAK KIYAFETLERİNİZİ BEYAZLATIN

Aspirinin içindeki salisilik asit beyaz kıyafetlerinizde oluşan sararmaları yok eder. makinenize birkaç aspirin tableti koymak kıyafetlerinizin beyaz kalmasını sağlayacaktır.

Çamaşırlarınız yıkanırken makineye birkaç top alüminyum folyo atın sonuca inanamayacaksınız...

ŞAPKALARINIZI BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKAYIN

Şapkalarınızın şeklini kaybetmesini istemiyorsanız makinesinde yıkamayın. Şapkalarınızı bulaşık makinesinin üst rafına koyup yıkarsanız formlarını koruduklarını göreceksiniz.

Çamaşırlarınız yıkanırken makineye birkaç top alüminyum folyo atın sonuca inanamayacaksınız...

KİRLİ ÇORAPLARINIZI SOĞUK SU İLE YIKAYIN

Kirli çoraplarınızı sıcak su ile yıkamak çoraplarınızı kirlerden tamamen arındırmayacaktır. Kirli çoraplar için en iyi çözüm onları soğuk suda yıkamaktır.

Çamaşırlarınız yıkanırken makineye birkaç top alüminyum folyo atın sonuca inanamayacaksınız...

MAKYAJ LEKELERİNİ ÇIKARMAK İÇİN TIRAŞ KREMİ KULLANIN

Giysilerinizdeki makyaj lekelerinin üstüne tıraş kremi sürüp yıkamaya atarsanız bu lekelerin yok olduğunu göreceksiniz.

BİZE ULAŞIN