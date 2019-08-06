Cildi yüzünden herkes alay ediyordu... Şimdi dünya markaları peşinden koşuyor!

Bu modeller dünyanın güzellik algısını değiştirdiler. Hastalıkları şansları olan modeller küçüklüklerinde yaşadıkları talihsiz olayları unutup hayatının tadını çıkarıyorlar. Görünüşleri diğer modellerden farklı olan Yulianna Yussef, Sara Geurts ve Winnie Harlow dünyaca ünlü markaları peşinden koşturuyor. Hatta Winnie Harlow ünlü iç çamaşırı markası Victoria's Secret'ın mankenlerinden. Ünlü markalar defilelerinde yer vermek için kapılarında adeta kuyruk oluyor. İşte bu modellerden Yulianna Yussef Ukraynalı bir anne ve Lübnanlı bir babanın kızı. Hayatı boyunca cildi yüzünden alay edildi ancak şimdi en çok aranılan modeller arasında yer alıyor.