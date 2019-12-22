Çocukluklarını yaşayamadan yetişkin moduna giriyorlar

- Tween ile anlatılmak istenen nedir?
- Tween, 8-13 yaş arasındaki çocukları kapsıyor. Ben buna eşikteki çocuk, eşik ergen diyorum. Burada çocukların ergenleştirilmesi bir pazar nesnesi olma durumu var. Ne çocuk ne de ergenler, araftalar yani. Çocukluğun yitişi, çocukluğun cinselleştirilmesi var bu kavramın içinde.
- Çocukları böyle bir kategorinin içine kimler sokuyor?
- Tween kategorisi Amerika'da bir pazarlama kategorisi olarak sunulmuş. Önceleri mağazalarda böyle bir reyon oluşturulmuş. Çocuklara özel ürünler satılmaya başlanmış. Bunların içinde dudak parlatıcıları, rujlar, süslü ve genç kadın kıyafetleri gibi ürünler var. Böylelikle bu çocuklar daha çocukluklarını yaşamadan onlara cinsel bir kimlik veriliyor. Bu durumun mağduru genelde kız çocukları oluyor.
- Sosyal medya vasıtasıyla bu durum daha da tehlikeli bir duruma geldi, değil mi?
- Sosyal medyada tween etiketiyle paylaşılan fotoğraflara bakarsanız, kız çocuklarının nasıl kadınsallaştırıldığını, cinsel obje haline getirildiğini göreceksiniz. Milyonlarca paylaşım var. Etiketler de aynen şu şekilde; tweengirls, tweenmodel, tweenfashion, tweensytle, tweeninfluencer, tweendancer, tweenactress, tweenbedroom, tweenqueen... Buradaki paylaşımlarda kız çocukları bikinili fotoğraflarından, dudak parlatıcılarına, yatak odalarından stillerine kadar pek çok konuda paylaşım yaparak güzellik sergiliyorlar aslında.