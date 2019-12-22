Çocukluklarını yaşayamadan yetişkin moduna giriyorlar

ÇEKİRDEK AİLE BÖLÜNDÜ

Modern toplumlarda çekirdek aile de bölündü. İki ebeveynli çocuklar var. Boşanmış ailelerin çocukları hem baba hem de annede kalıyor. İki evi var. Aile modelleri değişince çocuk senin alanından çıkmış bir varlık haline geliyor. Annelere kızmıyorum çünkü çocuk pek çok kişi tarafından büyütülen varlık gibi. Çocuklarımızın karşılarında Kristina gibi tween modellerin dışında görebilecekleri örnekler yok. Lütfen Alice, Heidi, Pepe gibi çocuklarını olduğu çizgi filmleri izletin. Karlar Kraliçesi kız çocuklarına kusursuz güzelliği, ışıltılı kıyafetleri, süper güçleri empoze ediyor. Kaçacak yer yok. Bu bir endüstri ama karşısında hiçbir şey yok. Bu boşluğu birlikte dolduralım. Nitelikli çocuk filmleri, kitapları olsun. Sektörün istediği yere gitmeyin, siz seçin. Aileler olarak çocuklarımızın alanlarını kendimiz belirleyelim.



LOLİTA KONSEPTİ 6 YAŞA DÜŞTÜ

Önümüzdeki 5 yılı merak ediyorum. Lolita konsepti 8 yaşına düşmüş durumda. Bu 6 yaşı tehdit ediyor. O da var aslında ama daha kategorisi yok. Belki ona "early tween" diyeceğiz. Benim derdim 6 yaşa 4 yaşa düşmesin bu. İstismar, pedofili, taciz denilen suçlar var bu hayatta. Bu çocukların yetişkin gibi olup paylaştığı fotoğrafların ekran görüntüsünü alıp buna bakıyorlar şehvetle.

