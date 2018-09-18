Çöp diye atıyoruz ama öyle bir faydası var ki...

Soğanın ne kadar faydalı olduğunu bilmeyen yoktur. Peki ya asıl faydasının kabuğunda olduğunu söylesek. Yapılan bir deney soğan kabuklarının birçok hastalığa ve soruna iyi geldiğini ortaya koydu. Yalnızca soğan kabuğu değil birçok meyve ve sebze kabuğunun da bilmediğimiz onlarca faydası ortaya çıktı. Peki meyve ve sebzelerin kabuğunu nasıl tüketmeli? Soğanın ne kadar faydalı olduğunu bilmeyen yoktur. Peki ya asıl faydasının kabuğunda olduğunu söylesek. Yapılan bir deney soğan kabuklarının birçok hastalığa ve soruna iyi geldiğini ortaya koydu. Peki soğan kabuğunu nasıl tüketmeli? Ancak soğan kabuklarının faydalarını öğrendikten sonra bir daha asla çöpe atmayacaksınız. Örneğin; soğan kabuklarının vücudunuza iyi gelen lif ve flavonoidler içerdiğini biliyor muydunuz? İşte yapılan araştırmalarda soğan kabuğunun hiç bilinmeyen faydaları: KOLESTEROLÜ DENGELER Dr. Victor Gurewich, çiğ soğan veya soğan kabuğunu çeşitli şekillerde tüketmenin yüksek yoğunluklu yağ proteine yardımcı olduğunu ve kolesterolü dengelediğiniz söylüyor. Deneye katılan ve soğan kabuğu tüketen kişilerin yüksek yoğunluklu yağ proteini oranının %30 arttığı görüldü. TANSİYONU DENGELER Araştırmalarda, soğan kabuğunda yer alan bazı maddelerin tansiyonu dengelediği görüldü.