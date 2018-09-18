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Çöp diye atıyoruz ama öyle bir faydası var ki...

Soğanın ne kadar faydalı olduğunu bilmeyen yoktur. Peki ya asıl faydasının kabuğunda olduğunu söylesek. Yapılan bir deney soğan larının birçok hastalığa ve soruna iyi geldiğini ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 18.09.2018 11:43 Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 12:04
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Çöp diye atıyoruz ama öyle bir faydası var ki...
Çöp diye atıyoruz ama öyle bir faydası var ki...

Yalnızca soğan kabuğu değil birçok meyve ve sebze kabuğunun da bilmediğimiz onlarca faydası ortaya çıktı. Peki meyve ve sebzelerin kabuğunu nasıl tüketmeli?

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Çöp diye atıyoruz ama öyle bir faydası var ki...
Çöp diye atıyoruz ama öyle bir faydası var ki...

Soğanın ne kadar faydalı olduğunu bilmeyen yoktur. Peki ya asıl faydasının kabuğunda olduğunu söylesek. Yapılan bir deney soğan larının birçok hastalığa ve soruna iyi geldiğini ortaya koydu.

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Çöp diye atıyoruz ama öyle bir faydası var ki...
Çöp diye atıyoruz ama öyle bir faydası var ki...

Peki soğan kabuğunu nasıl tüketmeli? Ancak soğan larının faydalarını öğrendikten sonra bir daha asla çöpe atmayacaksınız.

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Çöp diye atıyoruz ama öyle bir faydası var ki...
Çöp diye atıyoruz ama öyle bir faydası var ki...

Örneğin; soğan larının vücudunuza iyi gelen lif ve flavonoidler içerdiğini biliyor muydunuz? İşte yapılan araştırmalarda soğan kabuğunun hiç bilinmeyen faydaları:

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Çöp diye atıyoruz ama öyle bir faydası var ki...
Çöp diye atıyoruz ama öyle bir faydası var ki...

KOLESTEROLÜ DENGELER

Dr. Victor Gurewich, çiğ soğan veya soğan kabuğunu çeşitli şekillerde tüketmenin yüksek yoğunluklu yağ proteine yardımcı olduğunu ve kolesterolü dengelediğiniz söylüyor.

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Çöp diye atıyoruz ama öyle bir faydası var ki...
Çöp diye atıyoruz ama öyle bir faydası var ki...

Deneye katılan ve soğan kabuğu tüketen kişilerin yüksek yoğunluklu yağ proteini oranının %30 arttığı görüldü.

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Çöp diye atıyoruz ama öyle bir faydası var ki...
Çöp diye atıyoruz ama öyle bir faydası var ki...

TANSİYONU DENGELER

Araştırmalarda, soğan kabuğunda yer alan bazı maddelerin tansiyonu dengelediği görüldü.

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