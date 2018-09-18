Daha fazla yiyerek öyle bir zayıfladı ki... Genç kadının inanılmaz değişimi!

24 yaşındaki Mari Llewellyn daha fazla yemek yiyerek zayıflamayı başaran genç bir kadın. Zayıflama hikayesi ise onu Instagram'ın fenomenleri arasına soktu. 24 yaşındaki Mari Llewellyn, depresyon ve anksiyete bozukluğuyla mücadele ettiği dönemde 110 kilodan fazlaydı. Hayatı kiloları ve bozuk psikolojisi yüzünden öyle bir çıkmaza girmişti ki üniversite eğitimini bırakarak eve döndü. Eve dönünce kendini daha iyi ve güvende hissedeceğini düşünen genç kadın için işler pek de planladığı gibi gitmedi. Eve döndükten sonra psikolojisi daha da kötü bir hal alan Mari kendini yemek yiyerek rahatlatmaya çalıştı. Yemek tercihleri ise pizza, kızartmalar, hamburger ve bir sürü yüksek kalorili atıştırmalıkla doluydu. Genç kadının hayatı vücut geliştirmeyle uğraşan bir adamla tanışması sonrası değişti. Kısa sürede sevgili olduğu o adam onun kendine güvenini kazanmasını sağladı. ABD'ye taşınan Mari, disiplinli bir diyete başladı. Hayatından fast food'u çıkardı ve sağlıksız ürünlerle vedalaştı. Spor için de ağırlık kaldırmaya başladı. Başlangıçta tavuk ve yumurta gibi yüksek protein içeren beslenme programı uyguladı. Bu sadeye vücudundaki yağları kaybetmeye başladı. Bu sayade 1 yıldan daha kısa bir sürede 30 kilodan fazla kaybetti. Bugün 70 kilo civarında olan genç kadın, yüksek miktarda kas dokusuna sahip. Daha önce aynı kiloda olduğu dönemlerde daha şişman görünen Mari, kas kütlesini arttırmasıyla son derece fit bir görünüme kavuştu. Mari'nin kilo vermesi sonrası değişen sadece vücudu değil aynı zamanda hayatı oldu. Moda eğitimi alan Mari, kendi zayıflama hikayesini de bir iş kaynağına çevirdi. Instagram'da 250 binden fazla takipçisi bulunan Mari, yaptığı egzersiz videolarıyla da YouTube'un en çok izlenen fitness vloggerlarından. Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarının onun gibi kilo vermek isteyen ama nereden başlayacağını bilmeyenlere umut olmasını istediğini söyleyen Mari, şöyle devam etti: