Daha fazla yiyerek zayıfladı... Değişimi dudak uçuklattı!

Hayatı kiloları ve bozuk psikolojisi yüzünden öyle bir çıkmaza girmişti ki üniversite eğitimini bırakarak eve döndü. Eve dönünce kendini daha iyi ve güvende hissedeceğini düşünen genç kadın için işler pek de planladığı gibi gitmedi. Eve döndükten sonra psikolojisi daha da kötü bir hal alan Mari kendini yemek yiyerek rahatlatmaya çalıştı.