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nuzu bunlar için de kullanabilirsiniz!

Giriş Tarihi: 30.03.2018 17:35 Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 17:37
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nuzu bunlar için de kullanabilirsiniz!
Diş macununuzu bunlar için de kullanabilirsiniz!

Zamanla kararmış gümüş eşyalarınızı ya da takılarınızı yla ovalayarak parlatabilirsiniz.

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nuzu bunlar için de kullanabilirsiniz!
Diş macununuzu bunlar için de kullanabilirsiniz!

nun içerdiği bileşenler sayesinde araba farlarınızda oluşan lekeleri yok ederek pürüzsüz ve temiz görünmesini sağlayabilirsiniz.

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nuzu bunlar için de kullanabilirsiniz!
Diş macununuzu bunlar için de kullanabilirsiniz!

Piyano tuşları zamanla insan parmaklarının direkt teması ile kirlenerek kötü bir görünüme yol açabilir. Bunu gidermek için ıslak bir bez ile nu kullanabilirsiniz.

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nuzu bunlar için de kullanabilirsiniz!
Diş macununuzu bunlar için de kullanabilirsiniz!

Ayakkabılarınızın özellikle çıkmayan beyaz kısımlarını kolaylıkla ile ovalayarak temizleyebilirsiniz.

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nuzu bunlar için de kullanabilirsiniz!
Diş macununuzu bunlar için de kullanabilirsiniz!

Buğulanma yapan deniz veya iş gözlüklerinizi önceden yla temizleyip durularsanız gözlüğünüz buğulanmaz.

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nuzu bunlar için de kullanabilirsiniz!
Diş macununuzu bunlar için de kullanabilirsiniz!

Ahşap mobilyalarınızdaki su lekeleri yada daha zorlu lekeleri yla ovalayarak giderebilirsiniz.

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nuzu bunlar için de kullanabilirsiniz!
Diş macununuzu bunlar için de kullanabilirsiniz!

Banyo ve mutfak musluklarını temizlemek için kullanabilirsiniz.

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