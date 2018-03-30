Diş macununuzu bunlar için de kullanabilirsiniz!

Zamanla kararmış gümüş eşyalarınızı ya da takılarınızı diş macunuyla ovalayarak parlatabilirsiniz. Diş macununun içerdiği bileşenler sayesinde araba farlarınızda oluşan lekeleri yok ederek pürüzsüz ve temiz görünmesini sağlayabilirsiniz. Piyano tuşları zamanla insan parmaklarının direkt teması ile kirlenerek kötü bir görünüme yol açabilir. Bunu gidermek için ıslak bir bez ile diş macununu kullanabilirsiniz. Ayakkabılarınızın özellikle çıkmayan beyaz kısımlarını kolaylıkla diş macunu ile ovalayarak temizleyebilirsiniz. Buğulanma yapan deniz veya iş gözlüklerinizi önceden diş macunuyla temizleyip durularsanız gözlüğünüz buğulanmaz. Ahşap mobilyalarınızdaki su lekeleri yada daha zorlu lekeleri diş macunuyla ovalayarak giderebilirsiniz. Banyo ve mutfak musluklarını temizlemek için kullanabilirsiniz.