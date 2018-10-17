Doğal görünümlü kış makyajında püf noktalar

Mümkün olduğunda doğal duran makyajlar, son zamanların trendleri arasında gösteriliyor. Estetisyen Bade Özavcı, doğal görünümlü kış makyajının nasıl yapılması gerektiğine dair ipuçları da veriyor. İşte yok gibi görünen kış makyajında atlanılmaması gereken adımlar...

Makyajda son zamanların trendi; mümkün olduğunca doğal görünmeyi sağlayan makyajlar. Soğuk kış günlerini karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde ise değişen mevsime adapte olmak, hem cildimiz hem de uygulayacağımız makyaj açısından çok önemli. Estetisyen Bade Özvacı, porselen gibi duru bir ten, nude dudaklar, dolgun kirpikler, ışıltılı bazlar ve aydınlatıcılar ile bu kış doğal makyaj görünümlerinin öne çıktığını söylüyor. Özavcı, doğal görünümlü kış makyajının nasıl yapılması gerektiğine dair ipuçları da veriyor.