Doğduğunda 13 yaşındaydı. İşte tüm dünyanın konuştuğu bebek...

ABD'de yaşayan 43 yaşındaki Nancy Weiss ve eşi ülke gündemine oturdu. Nedeni ise çiftin dünyaya gelen bebeğinin 13 yaşında olması! Tüm dünyanın konuştuğu bebek, 13 yaşında dünyaya geldi. Herkesi şoke eden dünyalar tatlısı bebeğin neden 13 yaşında dünyaya geldiği ise daha şaşırtıcı. İşte 13 yaşında dünyaya gelen bebeğin ilginç hikayesi… 43 yaşındaki Nancy Weiss, yıllardır tüp bebek yöntemi ile bebek sahibi olmaya çalışıyordu. Çift, tedaviyle 5 kez hamile kalmaya çalıştı. Ancak bu girişimlerin hiçbiri başarılı olamadı. Annelik heyecanını yitirmeyen Nancy Weiss, bağlı bulundukları kurumda bekleyen sahipsiz bir embriyon olduğunu öğrendi Çift, bunun üzerine embriyonu evlatlık aldı. Aralık ayında Luna adı verdikleri kız bebeği dünyaya getiren Nancy, şimdi çok mutlu. Her ne kadar yüzde 50 risk barındırıyor olsa da göze aldılar ve bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi Nancy ve Chris Weiss çifti, 13 yıl önce dondurulan ve daha sonra kuruma bağışlanan embriyondan bebek sahibi oldu. Bugün vaktinde doğsaydı 13 yaşında olması beklenen bebeğin daha yeni dünyaya gelmesi ise şaşırttı. Hürriyet'in haberine göre bu durum, öncelikle Amerikan kamuoyu olmak üzere herkesi heyecanlandırdı.