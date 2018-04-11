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Doğduğunda 13 yaşındaydı. İşte tüm dünyanın konuştuğu ...

Giriş Tarihi: 11.04.2018 12:43 Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 12:47
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Doğduğunda 13 yaşındaydı. İşte tüm dünyanın konuştuğu ...
Doğduğunda 13 yaşındaydı. İşte tüm dünyanın konuştuğu bebek...

ABD'de yaşayan 43 yaşındaki Nancy Weiss ve eşi ülke gündemine oturdu. Nedeni ise çiftin dünyaya gelen bebeğinin 13 yaşında olması! Tüm dünyanın konuştuğu , 13 yaşında dünyaya geldi. Herkesi şoke eden dünyalar tatlısı bebeğin neden 13 yaşında dünyaya geldiği ise daha şaşırtıcı. İşte 13 yaşında dünyaya gelen bebeğin ilginç hikayesi…

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Doğduğunda 13 yaşındaydı. İşte tüm dünyanın konuştuğu ...
Doğduğunda 13 yaşındaydı. İşte tüm dünyanın konuştuğu bebek...

43 yaşındaki Nancy Weiss, yıllardır tüp yöntemi ile bebek sahibi olmaya çalışıyordu. Çift, tedaviyle 5 kez hamile kalmaya çalıştı.

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Doğduğunda 13 yaşındaydı. İşte tüm dünyanın konuştuğu ...
Doğduğunda 13 yaşındaydı. İşte tüm dünyanın konuştuğu bebek...

Ancak bu girişimlerin hiçbiri başarılı olamadı. Annelik heyecanını yitirmeyen Nancy Weiss, bağlı bulundukları kurumda bekleyen sahipsiz bir embriyon olduğunu öğrendi

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Doğduğunda 13 yaşındaydı. İşte tüm dünyanın konuştuğu ...
Doğduğunda 13 yaşındaydı. İşte tüm dünyanın konuştuğu bebek...

Çift, bunun üzerine embriyonu evlatlık aldı. Aralık ayında Luna adı verdikleri kız bebeği dünyaya getiren Nancy, şimdi çok mutlu. Her ne kadar yüzde 50 risk barındırıyor olsa da göze aldılar ve sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi

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Doğduğunda 13 yaşındaydı. İşte tüm dünyanın konuştuğu ...
Doğduğunda 13 yaşındaydı. İşte tüm dünyanın konuştuğu bebek...

Nancy ve Chris Weiss çifti, 13 yıl önce dondurulan ve daha sonra kuruma bağışlanan embriyondan sahibi oldu.

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Doğduğunda 13 yaşındaydı. İşte tüm dünyanın konuştuğu ...
Doğduğunda 13 yaşındaydı. İşte tüm dünyanın konuştuğu bebek...

Bugün vaktinde doğsaydı 13 yaşında olması beklenen bebeğin daha yeni dünyaya gelmesi ise şaşırttı. Hürriyet'in haberine göre bu durum, öncelikle Amerikan kamuoyu olmak üzere herkesi heyecanlandırdı.

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Doğduğunda 13 yaşındaydı. İşte tüm dünyanın konuştuğu ...
Doğduğunda 13 yaşındaydı. İşte tüm dünyanın konuştuğu bebek...
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