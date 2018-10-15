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sandığı şey ikizi çıktı!

Giriş Tarihi: 15.10.2018 16:40 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 17:04
Doğum lekesi sandığı şey ikizi çıktı!

ABD'nin California eyaletinde yaşayan Taylor Muhl, bedenindeki sandığı şeyin ne olduğunu yıllar sonra öğrendi.

Doğum lekesi sandığı şey ikizi çıktı!

İngiliz gazete Independent'ın haberine göre; Amerikalı şarkıcı ve model Taylor Muhl'un vücudunun ortasında başlayıp aşağıya kadar uzanan bir lekesi vardı. Muhl, farklı cilt pigmentasyonu şeklinde olan lekenin ne olduğunu araştırmaya başladı.

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Doğum lekesi sandığı şey ikizi çıktı!

Muhl, araştırmaları sonucunda iki DNA dizisine sahip olduğunu öğrendi. Yani vücudundaki iz, bir değil; doğmamış ikizine aitti.

Doğum lekesi sandığı şey ikizi çıktı!

Muhl, "Chimera" adı verilen genetik bir sendroma sahip olduğunu öğrendi. Yapılan testlerin sonucunda Muhl'un iki farklı DNA dizilimine sahip olduğu, bunlardan birinin de anne karnındaki ikize ait olduğu belirtildi.

Doğum lekesi sandığı şey ikizi çıktı!

Uzmanlara göre; bu durum, anne karnındaki doğmamış çocuğun, düşük olan kardeşin hücrelerini emmesi ve hayatta kalan kişinin de "hayalet" ikizinin bazı genlerini almasıyla ortaya çıkıyor. Durum genellikle fark edilmiyor ancak Muhl, vücudunda farklılık hissetmişti.

Doğum lekesi sandığı şey ikizi çıktı!

Taylor Muhl, "Vücudumun sol tarafı, sağ tarafa göre daha büyük" dedi.

Doğum lekesi sandığı şey ikizi çıktı!

Muhl, "Ağzımın sol tarafında çift dişim var. Ayrıca bu tarafımda gıdalara, ilaçlara, besin maddelerine, mücevherlere ve böcek ısırıklarına karşı birçok duyarlılık ve alerjim de var" açıklamasında bulundu.

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