Düğün sezonu açılıyor...Hazırlık yaparken kraliyet düğününden ilham alın!

TÖREN HALKA AÇIK OLACAK MI?

Nişan törenlerinden bu yana halkla iç içe olmaya özen gösteren kraliyet çifti, bu tercihlerini düğün günü de değiştirmeyecek. Sıkı durun, düğünde 2640 davetlinin halktan olması bekleniyor! 1200 kişi de Windsor Castle'da düğünü bizzat izleme şansı bulacak. 200 davetli Prens Harry'nin birlikte çalıştığı derneklerden seçilirken, 610 kişi Windsor Castle cemiyeti ve St George's Chapel üyelerinden oluşacak. Diğer davetliler ise kraliyet ailesiyle çalışanlar ve Birleşik Krallık'ta yaşayan çeşitli vatandaşlar arasından belirlenecek.