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Düğün sezonu açılıyor...Hazırlık yaparken kraliyet düğününden ilham alın!

Giriş Tarihi: 24.04.2018 14:47 Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 15:18
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Düğün sezonu açılıyor...Hazırlık yaparken kraliyet gelininden ilham alın!
Düğün sezonu açılıyor...Hazırlık yaparken kraliyet gelininden ilham alın!

Yılın en çok beklenen düğününe haftalar kaldı! ve nişanlısı , 19 Mayıs'ta görkemli bir törenle dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

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Düğün sezonu açılıyor...Hazırlık yaparken kraliyet gelininden ilham alın!
Düğün sezonu açılıyor...Hazırlık yaparken kraliyet gelininden ilham alın!

Kraliyet düğününün ayrıntıları bu yaz düğün yapacaklara ilham olacak! İşte o ayrıntılar...

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Düğün sezonu açılıyor...Hazırlık yaparken kraliyet gelininden ilham alın!
Düğün sezonu açılıyor...Hazırlık yaparken kraliyet gelininden ilham alın!

DÜĞÜN NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

Tören Windsor Castle'da düzenlenecek. Nikahın kıyılacağı şatonun içindeki St George's Chapel, İngiliz 'nin özel etkinlikler için yıllardır birinci tercihi. Hatırlarsanız Prens Edward ve Sophie Rhys-Jones ve 'nin kuzeni Peter Phillips ve Autumn Kelly de burada evlenmişti.

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Düğün sezonu açılıyor...Hazırlık yaparken kraliyet gelininden ilham alın!
Düğün sezonu açılıyor...Hazırlık yaparken kraliyet gelininden ilham alın!

TÖREN HALKA AÇIK OLACAK MI?

Nişan törenlerinden bu yana halkla iç içe olmaya özen gösteren kraliyet çifti, bu tercihlerini düğün günü de değiştirmeyecek. Sıkı durun, düğünde 2640 davetlinin halktan olması bekleniyor! 1200 kişi de Windsor Castle'da düğünü bizzat izleme şansı bulacak. 200 davetli 'nin birlikte çalıştığı derneklerden seçilirken, 610 kişi Windsor Castle cemiyeti ve St George's Chapel üyelerinden oluşacak. Diğer davetliler ise yle çalışanlar ve Birleşik Krallık'ta yaşayan çeşitli vatandaşlar arasından belirlenecek.

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Düğün sezonu açılıyor...Hazırlık yaparken kraliyet gelininden ilham alın!
Düğün sezonu açılıyor...Hazırlık yaparken kraliyet gelininden ilham alın!

MEGHAN MARKLE'IN GELİNLİĞİNİ HANGİ TASARIMCI HAZIRLIYOR?

İngiliz Kraliyet düğününe haftalar kala, gelinliğini tasarlayacak tasarımcıyı seçti. Tahminlerimiz Erdem ve Alexander McQueen'i işaret ederken, Markle'ın tasarımcı seçimi kelimenin tam anlamıyla ters köşe oldu. Şimdi sıra Ralph & Russo imzalı gelinliğin nasıl olacağını tahmin etmekte.

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Düğün sezonu açılıyor...Hazırlık yaparken kraliyet gelininden ilham alın!
Düğün sezonu açılıyor...Hazırlık yaparken kraliyet gelininden ilham alın!

MEGHAN MARKLE YALNIZCA BİR GELİNLİK Mİ GİYECEK?

Markle düğün günü iki farklı kıyafet giyecek.

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Düğün sezonu açılıyor...Hazırlık yaparken kraliyet gelininden ilham alın!
Düğün sezonu açılıyor...Hazırlık yaparken kraliyet gelininden ilham alın!

DÜĞÜN MASRAFLARINI KİM KARŞILIYOR?

Düğünün tüm masraflarını Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Charles üstleniyor. İngiltere vatandaşlarının vergileleriyle yalnızca güvenlik önlemleri karşılanacak.

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