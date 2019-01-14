Dünden bugüne Gigi Hadid!

Hem stiliyle hem de makyajıyla her zaman dikkat çeken Victoria Secret mankeni Gigi Hadid'in dünden bugüne değişimi şaşırtıyor. Hem stiliyle hem de makyajıyla her zaman dikkat çeken Victoria Secret mankeni Gigi Hadid'in dünden bugüne değişimi şaşırtıyor. GIGI HADID KİMDİR? Gigi Hadid, 23 Nisan 1995 doğumlu olmasına rağmen dünyanın en tanınmış modellerinden biridir. Los Angeles, ABD'de dünyaya gelen Gigi Hadid'in tam ismi Jelena Noura Hadid'dir. Babası Filistinli Mohamed Hadid, annesi ise Hollanda asıllı Amerikalı eski model Yolanda Foster olan Gigi Hadid'in Bella adında bir kız kardeşi ve Anwar adında da bir erkek kardeşi vardır. Annesi ve babası 2000 yılında boşanan Hadid, 2013 yılında Malibu High School'dan mezun oldu. Liseden mezun olduktan sonra New York'a taşınan Hadid, modellik yapmaya başladı.