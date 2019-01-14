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Dünden bugüne !

Hem stiliyle hem de makyajıyla her zaman dikkat çeken Victoria Secret mankeni 'in dünden bugüne değişimi şaşırtıyor.

Giriş Tarihi: 14.01.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 11:10
Dünden bugüne Gigi Hadid!

Hem stiliyle hem de makyajıyla her zaman dikkat çeken Victoria Secret mankeni 'in dünden bugüne değişimi şaşırtıyor.

Dünden bugüne Gigi Hadid!

GIGI HADID KİMDİR?

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Dünden bugüne Gigi Hadid!

, 23 Nisan 1995 doğumlu olmasına rağmen dünyanın en tanınmış modellerinden biridir.

Dünden bugüne Gigi Hadid!

Los Angeles, ABD'de dünyaya gelen 'in tam ismi Jelena Noura Hadid'dir.

Dünden bugüne Gigi Hadid!

Babası Filistinli Mohamed Hadid, annesi ise Hollanda asıllı Amerikalı eski model Yolanda Foster olan 'in Bella adında bir kız kardeşi ve Anwar adında da bir erkek kardeşi vardır.

Dünden bugüne Gigi Hadid!

Annesi ve babası 2000 yılında boşanan Hadid, 2013 yılında Malibu High School'dan mezun oldu.

Dünden bugüne Gigi Hadid!

Liseden mezun olduktan sonra New York'a taşınan Hadid, modellik yapmaya başladı.

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