Dünyaca ünlü şarkıcı eleştirilere dayanamadı tam 22 kilo verdi!

22 kilo veren ünlü şarkıcı Christina Aguilera kendisini eskisine göre çok daha seksi ve sağlıklı hissettiğini söyledi. Çevresinden çok güzel tepkiler aldığını ifade eden 34 yaşındaki Aguilera, profesyonel atletlere benzetildiğini söyledi. Sıkı bir diyet ve sporla 22 kilo verdiğini söyleyen güzel yıldız, dırşarıda yemek yemeyi bırakmanın diyetinin en önemli sırrı olduğunu dile getirdi. Yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyen kendi yemeklerini kendisi hazırlıyor. Oğlu Max'in doğumunda sonra aldığı kilolar nedeniyle eleştirilen Aguilera 'Eskiden çok zayıf olduğum için eleştiriyorlardı. 2013 yılında Christina Aguilera