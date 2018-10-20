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Dünyaca ünlü şarkıcı eleştirilere dayanamadı tam 22 kilo verdi!

Giriş Tarihi: 20.10.2018 13:34 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 13:40
Dünyaca ünlü şarkıcı eleştirilere dayanamadı tam 22 kilo verdi!

22 kilo veren ünlü şarkıcı kendisini eskisine göre çok daha seksi ve sağlıklı hissettiğini söyledi.

Dünyaca ünlü şarkıcı eleştirilere dayanamadı tam 22 kilo verdi!

Çevresinden çok güzel tepkiler aldığını ifade eden 34 yaşındaki Aguilera, profesyonel atletlere benzetildiğini söyledi.

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Dünyaca ünlü şarkıcı eleştirilere dayanamadı tam 22 kilo verdi!

Sıkı bir diyet ve sporla 22 kilo verdiğini söyleyen güzel yıldız, dırşarıda yemek yemeyi bırakmanın diyetinin en önemli sırrı olduğunu dile getirdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı eleştirilere dayanamadı tam 22 kilo verdi!

Yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyen kendi yemeklerini kendisi hazırlıyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı eleştirilere dayanamadı tam 22 kilo verdi!

Oğlu Max'in doğumunda sonra aldığı kilolar nedeniyle eleştirilen Aguilera "Eskiden çok zayıf olduğum için eleştiriyorlardı.

Dünyaca ünlü şarkıcı eleştirilere dayanamadı tam 22 kilo verdi!

2013 y��lında

Dünyaca ünlü şarkıcı eleştirilere dayanamadı tam 22 kilo verdi!
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